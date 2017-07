Dit moet je weten op vrijdagochtend 28 juli

Wat moet je op deze vrijdagochtend 28 juli weten? Metro zet het voor je op een rij.

Dit gebeurde er vannacht

Meerderheid Senaat stemt voor sancties Rusland

Ondanks bezwaren van president Donald Trump, heeft de Amerikaanse Senaat op donderdag (lokale tijd) met een flinke meerderheid - van 98 stemmen voor en twee tegen - voor nieuwe sancties tegen Rusland, Iran en Noord-Korea gestemd. Eerder deze week stemde het Huis van Afgevaardigheden ook al voor het sanctiepakket. De sancties tegen Rusland volgen na de inmenging van het land in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, terwijl Noord-Korea wordt gestraft wegens de rakettesten.

President Vladimir Poetin liet al voor de stemming weten dat Rusland wordt gedwongen vergeldingsmaatregelen te nemen als de VS doorgaan met 'illegale nieuwe sancties' tegen Rusland. „We oefenen terughoudendheid en geduld uit, maar op een gegeven moment zullen we met een vergelding moeten komen. Het is onmogelijk om deze lompheid tegen ons land eindeloos te verdragen."

NS stopt met 'dames en heren'

De NS heeft besloten om omroepberichten op de stations en in de trein niet langer te openen met 'dames en heren'. Het vervoersbedrijf kiest voor het genderneutrale 'beste reizigers'. NS-topman Roger van Boxtel: „Een kleine wijziging, maar tegelijkertijd is het toch ook heel logisch om onze reizigers aan te spreken met wat ze voor ons zijn? Namelijk: beste reizigers. Onze mensen op de trein willen graag dat iedereen zich welkom voelt." Deze verandering vindt plaats per 10 december.

Veel doden na ontvoering Boko Haram

Bij een ontvoering van een groep oliezoekers door Boko Haram in Nigeria zijn tientallen mensen gedood. De geologen en medewerkers waren op zoek naar olie, maar liepen in een hinderlaag van de islamitische groep. De regering stuurde daarop militairen en huurlingen om het team te bevrijden. Dit liep uit in een vuurgevecht waarbij zeker 18 soldaten en medewerkers van het oliebedrijf om het leven kwamen.

Verder in het nieuws

A2 tot na ochtendspits dicht

De A2 bij Amsterdam blijft voorlopig nog dicht. De voorspelling is dat het stuk snelweg tot zeker na de ochtendspits gesloten is. Rijkswaterstaat laat weten dat de werkzaamheden tussen knooppunt Holendrecht en Amstel 'onverminderd' doorgaan.

Op woensdag werden boorwerkzaamheden verricht voor een nieuwe warmtetransportleiding, waardoor vloeistof omhoog kwam. ,,Het asfalt moet over een lengte van 80 meter en over vier rijstroken breed weggefreesd worden, daarna wordt bekeken welke vervolgstappen er genomen moeten worden'', aldus RWS.

Wat er vandaag staat te gebeuren?

Nederlandse zwemmers in actie op WK

Op dag zes van de WK zwemmen in Boedapast, komen diverse Nederlandse zwemmers in actie. Jesse Puts (wereldkampioen op de 50 meter vrije slag) zwemt vandaag zijn eerste partij en Mathys Goosen zwemt de 100 meter vlinderslag. Bij de vrouwen komen Ranomi Kromowidjojo en Maaike de Waard in actie, beiden op de 50 meter vlinderslag en Kormowidjojo staat bovendien in de finale van de 100 meter vrije slag.

Het weer

Ook vandaag blijft het wisselvallig weer. De dag start zonnig met wat buien, maar in de loop van de middag zal de bewolking vanuit het zuidwesten toenemen. Er staat een matige tot krachtige wind. De maximumtemperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden.