Dit moet je weten op vrijdagochtend 14 juli

Wat moet je op deze vrijdagochtend 14 juli weten? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Meer mensen komen om door verdrinking in 2016

In ons land zijn vorig jaar 86 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat zijn er drie meer dan in 2015. Ondanks de kleine toename is er de afgelopen twintig jaar geen stijging geweest volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Onder de drenkelingen zijn kinderen tussen vijf en tien jaar het vaakst het slachtoffer. In de afgelopen zeven jaar verdronken 0,1 op de 100.000 kinderen van deze leeftijd met een Nederlandse achtergrond, tegen bijna 1 op de 100.000 kinderen met een niet-westerse achtergrond. Alleen bij 60-plussers is het aantal verdrinkingen onder hen relatief net zo hoog als bij mensen met een Nederlandse achtergrond.

Maar ook dit verschil wordt kleiner, aldus het CBS. In de periode 1996 tot en met 2002 verdronken nog 1,5 op de 100.000 inwoners van deze groep. In de periode 2010 tot en met 2016 was dat 33 procent minder.

Megastal in Brabant mag worden gebouwd

Er is groen licht gegeven voor de bouw van een megastal in het Brabantse Nijnsel. In de stal zullen bijna 18.000 varkens passen. De gemeenteraad van Meijerijstad, waar Nijnsel deel van uitmaakt, besloot donderdagavond toestemming te geven voor de bouw. Tegenstanders hadden daar massaal protest tegen gevoerd.

Een dierenrechtenorganisatie verzamelde 15.000 handtekeningen tegen de bouw van de megastal. Ook kreeg de gemeente 18.000 bloemenzaadjes; de actievoerders zien liever een bloemenzee dan zoveel varkens.

Maar het college van burgemeester en wethouders oordeelde eerder al dat het plan niet in strijd is met de regels. De stal voldoet bovendien aan „de meest recente normen op het gebied van duurzaamheid” en zou geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s opleveren.

Trump sluit 'Parijs' niet definitief uit

Er kan nog „iets” gebeuren rond het klimaatverdrag van Parijs. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump donderdag op een gezamenlijke persconferentie met zijn Franse collega Emmanuel Macron. Trump leek daarmee te suggereren dat hij nog van gedachte kan veranderen over het akkoord, waar hij zijn land uit wil terugtrekken.

„Er kan iets gebeuren met betrekking tot het verdrag van Parijs”, zei Trump. „Laten we kijken wat er gebeurt. Maar daar praten we de komende periode over. Als het gebeurt, is dat mooi. Anders is het ook prima”, zei hij in Parijs tegen de verzamelde pers. De president trad niet in detail over wat hij precies bedoelde.

De president maakte eerder dit jaar bekend zijn land te willen terugtrekken uit 'Parijs', omdat het klimaatakkoord negatief zou uitpakken voor het Amerikaanse bedrijfsleven.

Wat er verder in het nieuws is

Boete voor Airbnb-host om weigeren Aziatische

Een Airbnb-host in Californië heeft een boete van 5000 dollar opgelegd gekregen. Hij annuleerde ineens de reservering van een Aziatische gast vanwege haar afkomst. Ook is host Tami Barker verbannen van het platform.

De gedupeerde is Dyne Suh, die door een sneeuwstorm in februari naar de locatie was gereden. „Ik zou het nog niet aan je verhuren als je de laatste persoon op aarde was. In dit land laat ik me geen dingen zeggen door buitenlanders.”

In Californië ligt de boete voor discriminatie op minimaal 4000 dollar, meldt Business Insider.

Politie zoekt daders van aanval met bijtende stof

De politie in Londen onderzoekt vier verschillende aanvallen met een bijtende stof die binnen anderhalf uur hebben plaatsgevonden in de Britse hoofdstad. Dat meldt de BBC vrijdagochtend. De incidenten vonden donderdagavond plaats in de stadsdelen Hackney en Stoke Newington. De aanvallers zaten op een brommer. Inmiddels is een tiener aangehouden.

De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Bij een van de slachtoffers zijn de verwondingen volgens de politie levensbedreigend of in ieder geval zeer ingrijpend.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Patiënten vast in zorgsysteem bij complexe zorg

Mensen die complexe zorg nodig hebben, lopen vast tussen de vele loketten van het huidige zorgsysteem. Een deel van hen blijft daardoor volgens patiëntenorganisaties zelfs verstoken van zorg, meldt de NOS vrijdag. Dat blijkt uit een inventarisatie van 30.000 meldingen die het afgelopen jaar binnenkwamen bij een aantal grote cliënten- en patiëntenorganisaties.

De meldingen gaan over bureaucratie, lange wachttijden, het verdwijnen van voorzieningen en het gebrek aan kennis en deskundigheid bij gemeenten. Bij het Juiste Loket, waar mensen terechtkomen als ze echt zijn vastgelopen tussen alle wetten en instanties, kwamen tussen april 2016 en april van dit jaar ruim 3400 meldingen binnen. Het totaal van 30.000 meldingen is het topje van de ijsberg, zegt belangenorganisatie Ieder(in).

Ook stellen de melders dat het krijgen van een persoonsgebonden budget (pgb) bij veel gemeenten moeizaam gaat.

Laatste schooldag voor regio zuid

Het was even doorbikkelen voor het zuiden van Nederland, maar na vandaag gaan ook daar de schooldeuren voor zes weken dicht. Vorige week nam regio midden al vakantie en volgende week mag regio noord lekker vakantie vieren.

Behalve voor drukte op de nationale wegen, waarschuwt de ANWB komend weekend ook voor volle wegen in het buitenland. Vooral op vrijdag en zaterdag wordt op de vakantieroutes veel oponthoud verwacht. Frankrijk heeft een lang weekend vrij rond zijn nationale feestdag Quatorze Juillet en in Luxemburg en West-Duitsland beginnen de schoolvakanties. Ook wordt in Duitsland op veel plaatsen aan de weg gewerkt, komend weekend in totaal op 470 locaties. In Zwitserland kan de wachttijd voor de Gotthardtunnel zaterdag door vakantieverkeer oplopen tot twee uur.

Het weer

De zon schijnt hier en daar af en toe, maar in de loop van de dag moeten we het toch met enkele buien doen die van west naar oost over het land trekken. Daar kan ook onweer tussen zitten. In de middag loopt het op van 18 tot 22 graden en wordt het weer vaker droog.