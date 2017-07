Dit moet je weten op donderdagochtend 13 juli

Wat moet je op deze donderdagochtend 13 juli weten? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Trump ‘wist van niks’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdagavond (lokale tijd) gezegd dat hij niets afwist van de omstreden ontmoeting van zijn zoon Donald jr. vorig jaar met een Russische juriste.

,,Ik heb geen verwijten richting mijn zoon over het gesprek, ik denk dat iedereen deze meeting zou willen bijwonen. Ik heb pas enkele dagen geleden gehoord over het gesprek'', zei de president in een reactie op de ophef.

Eerder die dag zei Donald jr. dat hij zijn vader niet had geïnformeerd over de bijeenkomst met de Russische juriste Natalia Veselnitskaja. ,,Er was niets te vertellen'', zei de zoon van de president tegen Amerikaanse media.

Resolutie voor afzetting Trump

Ondertussen heeft Democratische Congreslid Brad Sherman wel officieel een resolutie tot de afzetting van Trump ingediend in het Huis van Afgevaardigden. Hij en mede-initiatiefnemer Al Green - ook een Democraat - eisen de zogeheten impeachment vanwege het ontslag van FBI-directeur James Comey.

Om Trump daadwerkelijk in staat van beschuldiging te kunnen stellen en uit zijn ambt te zetten, is een meerderheid nodig in het Huis van Afgevaardigden. De kans dat dit lukt is klein, omdat de Republikeinen in de meerderheid zijn.

Toeriste overleden door jetblast op Sint Maarten

Op het eiland Sint Maarten is woensdag (lokale tijd) een vrouw om het leven gekomen toen ze door een jetblast, de sterke luchtstroom uit de motoren van een vliegtuig, omver werd geblazen en met haar hoofd op een betonblok terechtkwam. Dat melden lokale media. De toeriste stond op het strand Maho Beach, nabij de start- en landingsbaan van de Prinses Juliana luchthaven te kijken naar het opstijgen van een vliegtuig toen het ongeluk gebeurde.

Het stukje strand is populair bij toeristen, omdat vliegtuigen op enkele tientallen meters hoogte overvliegen. Ondanks de aanwezigheid van waarschuwingsborden, gebeurde het al regelmatig dat mensen gewond raakten door de jetblast.

Wat er verder in het nieuws is

Zelden wordt criminele vreemdeling land uitgezet

Het gebeurt maar zelden dat criminele vreemdelingen in Nederland worden uitgezet. Het kabinet versoepelde in 2012 de regels om veroordeelden uit het buitenland die al lang in Nederland wonen, uit te kunnen zetten. Rechters houden dit echter vaak tegen. Dat meldt de Volkskrant donderdag.

Per migrant moet namelijk onderbouwd kunnen worden dat de maatregel opweegt tegen de persoonlijke gevolgen voor de migrant. Ook wordt gekeken naar hoe lang iemand al in Nederland woont en of de straf zwaar genoeg is om iemand weg te sturen.

Jaarlijks leidt de wet tot het intrekken van 80 verblijfsvergunningen. Het gaat dan om reguliere migranten en niet om vreemdelingen met een asielstatus. Dit aantal werd vijf jaar geleden veel hoger geschat door de overheid, namelijk zo’n 475 per jaar.

Modewereld komt samen voor Fashionweek

Het Amsterdamse Westergasfabrieksterrein is de komende dagen weer 'the place to be' voor modeliefhebbers. Daar vindt de 27e editie van de Fashionweek Amsterdam plaats. Tijdens de openingsavond tonen bekende namen als Bas Kosters, Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum hun nieuwste collecties, maar is er ook werk te zien van nieuwkomers. Volgens Bas Kosters, bekend om zijn kleurrijke en extravagante ontwerpen, wordt het zijn grootste show ooit. Hij focust zich voor deze collectie, My Paper Crown genoemd, op het hergebruik van materialen.

Op vrijdag wordt weer de modeprijs Lichting uitgereikt aan een van de veertien beste afgestudeerde modestudenten van de modeacademies. Zij presenteren hun werk in een catwalkshow, dat wordt beoordeeld door de zevenhonderd professionals in het publiek.

De Fashionweek duurt tot en met zondag.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Renners Tour gaan weer klimmen

Het peloton vertrekt iets na elven uit Pau om na een relatief rustige aanloop halverwege in het hooggebergte te belanden. Met de Col de Menté (1e categorie), de Port de Balès (buitencategorie) en de Col de Peyresourde (1e categorie) wachten drie loodzware beklimmingen waarna nog een gemene helling van 2,4 kilometer volgt naar de finish in Peyragudes.

Geletruidrager Froome begint de rit met drie renners binnen de minuut: de Italiaan Fabio Aru op 18 seconden, de Fransman Romain Bardet op 51 en de Colombiaan Rigoberto Urán op 55 seconden. Ook de strijd om het bergklassement zal ontbranden op de Pyreneeëntoppen. De Fransman Warren Barguil van Team Sunweb heeft de bolletjestrui voorlopig nog om de schouders. De finish wordt verwacht rond 17 uur.