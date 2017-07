Dit moet je weten op dinsdagochtend 11 juli

Wat moet je op deze dinsdagochtend 11 juli weten? Metro zet het voor je op een rij.

80 procent zzp’ers heeft geen AOV

Maar liefst 80 procent van de zzp’ers in Nederland heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarbij bouwt een kwart van de zzp'ers geen pensioen op. De voornaamste reden: geen geld. Dat blijkt uit een enquête van TNO en het CBS. Vakbonden maken zich zorgen hierover.

Ook zeggen veel zzp’ers zelf genoeg geld te hebben gespaard om een periode zonder werk te overbruggen. Het pensioen hebben zzp’ers beter geregeld. Al wordt dat niet alleen bij een pensioenfonds geregeld. Investeren in een huis of een spaarrekening is ook een populaire vorm om te sparen voor de oude dag.

Hof beslist over chemokuur 12-jarige

Moet een twaalfjarig kankerpatiëntje uit Noord-Holland die geen verdere behandeling tegen zijn ziekte wil ondergaan, tegen zijn wil een chemokuur volgen? Op deze moeilijke vraag komt dinsdag een antwoord van het gerechtshof in Amsterdam.

Het jongetje werd eind vorig jaar zes weken lang dagelijks bestraald vanwege een hersentumor. Hij had in maart met een chemokuur moeten starten. Dat wil hij echter niet, zo heeft hij zelf aangegeven en dat is ook de overtuiging van een psychiater. Die verklaarde het jonge patiëntje na onderzoek wilsbekwaam.

Daardoor, zo oordeelde de rechter in Alkmaar, heeft de rechtbank ,,geen ruimte om in te grijpen". Volgens de wet mogen wilsbekwame patiënten van twaalf jaar en ouder ook in levensbedreigende situaties over hun behandeling besluiten.

De vader van de jongen had eerder dit jaar een rechtszaak aangespannen tegen de stichting De Jeugd- en Gezinsbeschermers. Die heeft toezicht op het kind. De rechter oordeelde afgelopen mei dat het patiëntje niet verder behandeld hoeft te worden. De vader ging tegen die uitspraak in hoger beroep.

De kansen op genezing voor de jongen zijn zonder verdere behandeling fiftyfifty en bij een vervolgbehandeling 75 tot 80 procent.

FBI arresteert militair die IS trouw zwoer

Een Amerikaanse soldaat is zaterdag door de FBI opgepakt vanwege mogelijke banden met Islamitische Staat. De 34-jarige Ikaika Erik Kang moet maandag (lokale tijd) voor de rechtbank verschijnen.

Kang was onder meer uitgezonden naar Afghanistan, Irak en het Koreaans Schiereiland. Hij kreeg daarvoor meerdere onderscheidingen, waaronder een medaille voor zijn bijdrage in antiterreuroperaties. Nu blijkt dat Kang, gelegerd op Hawai, trouw zou hebben gezworen aan IS. Daarnaast probeerde hij militaire documenten naar de terreurgroep te verzenden en trainingen te verzorgen. Dat stelt de FBI, die de onderofficier al meer dan een jaar in het vizier had.

16 doden bij ongeluk transportvliegtuigje VS

Bij een ongeluk met een militair transportvliegtuigje in de Amerikaanse staat Mississippi zijn maandag zeker 16 mensen om het leven gekomen. Dat meldt CNN. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk.

Alle slachtoffers zaten aan boord van het vliegtuig, dat in een weiland in Leflore County terecht is gekomen. Het zou gaan om een variant van de Lockheed C-130 Hercules, een middelzwaar transportvliegtuig, die door de marine wordt gebruikt. Op Twitter bevestigt de Amerikaans marine dat een ongeluk heeft plaatsgevonden met een van haar vliegtuigen, maar treedt niet in detail.

Trump Jr. op hoogte van link met Kremlin

Donald Trump Jr. was via een e-mail geïnformeerd dat de belastende informatie over Hillary Clinton een poging was van het Kremlin om zijn vader in het zadel te helpen. Dat meldde The New York Times maandag op basis van drie mensen die van de mail af weten.

De oudste zoon van de Amerikaanse president Donald Trump bevestigde zondag zijn ontmoeting met een Russische advocate, van wie hij het belastende materiaal zou ontvangen. Zij zou banden hebben met de Russische regering, maar Trump Jr. liet weten daar niet van op de hoogte te zijn. De e-mail bewijst volgens de drie ingewijden dat het Kremlin de bron was van de belastende informatie. Maar er is geen aanwijzing dat er een verband is met de duizenden gehackte e-mails van de Democraten, die uiteindelijk bij WikiLeaks terechtkwamen.

De ontmoeting tussen beiden vond plaats op 9 juni 2016. Dat was twee weken nadat Trump de Republikeinse voorverkiezingen had gewonnen. Bij het gesprek waren ook Trumps schoonzoon Jared Kushner en zijn toenmalige campagnechef Paul Manafort aanwezig.

De e-mail kan belangrijk bewijsmateriaal zijn in het onderzoek van onder meer de FBI over mogelijke Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen. De betreffende mail is afkomstig van publicist Rob Goldstone, die ook voor Britse tabloids werkte. Hij zou de ontmoeting hebben gearrangeerd.

Een woordvoerder van Trump Jr. bevestigt het contact met Goldstone. Maar volgens de woordvoerder was Goldstone niet op de hoogte van de informatie die de advocate bezat. Hij doet de zaak af als ,,veel gedoe om niets''.

Sprinters ruiken kans in Tour

Na een dagje rust stappen de deelnemers aan de Tour de France dinsdag weer op de fiets voor de tiende etappe: een grotendeels vlakke rit over 178 kilometer van Périgueux naar Bergerac. Met onderweg alleen twee klimmetjes van de vierde categorie lijken de sprinters weer een kans te krijgen op dagsucces. De tiende etappe begint dinsdag iets voor half 2, de finish wordt rond half 6 verwacht.

Mocht het op een massasprint uitdraaien, dan is Marcel Kittel de topfavoriet. De Duitser van Quick-Step won in de eerste Tourweek al drie ritten en heeft de groene trui stevig om zijn schouders zitten.

Chris Froome draagt het geel. De Britse titelverdediger pakte zondag in de bijzonder hectische bergetappe naar Chambéry tijd op een aantal concurrenten. De Italiaan Fabio Aru is zijn eerste belager, met achttien seconden achterstand. De Fransman Romain Bardet (op 51 seconden) en Rigoberto Urán uit Colombia (55 tellen) staan ook binnen een minuut van Froome.