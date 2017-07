Dit is wat je moet weten op dinsdagochtend 18 juli

Wat moet je op deze dinsdagochtend 18 juli weten? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Nijmeegse Vierdaagse van start

De eerste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn vanochtend vroeg om 04:00 uur vertrokken. In totaal doen er 42.036 deelnemers mee aan deze 101e editie.

Op de eerste dag, ook wel de 'Dag van Elst' genoemd, moeten de lopers, die kunnen kiezen uit afstanden tussen 30, 40 en 50 kilometer, een route richting Arnhem afleggen. Via Slijk-Ewijk lopen de wandelaars naar Elst en via Bemmel gaan ze terug naar Nijmegen. Het jaarlijkse wandelevenement duurt tot en met vrijdag en finisht dan traditioneel op de 'Via Gladiola' in de Nijmeegse binnenstad.



Woedende Ziggo-klanten bij uitzendproblemen Game of Thrones

Voor een aantal fans van Game of Thrones was het een bittere teleurstelling dat hun favoriete serie niet via Ziggo te bekijken was. De eerste aflevering van het zevende seizoen van Game of Thrones zou maandag vanaf 21.00 uur online staan voor de abonnees van Movies&Series Xl, maar door nog onbekende oorzaak was dat bij een aantal aansluitingen niet het geval.

Dit leidde tot boze reacties op sociale media. Ziggo loste het op en om 23:00 uur kon uiteindelijk iedereen uitgebreid gaan zitten voor de hitserie. Ziggo onderzoekt wat de problemen heeft veroorzaakt, in de hoop een zelfde euvel volgende week bij aflevering twee te voorkomen. HBO Amerika had zondagavond problemen met overbelaste servers toen de eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd uitgezonden.



Geen Republikeinse meerderheid voor zorgwet

Twee Republikeinse senatoren hebben maandagavond (plaatselijke tijd) aangekondigd tegen de nieuwe zorgwet te zullen stemmen. De zorgwet moet Obamacare gaan vervangen. Nadat twee senatoren uit de partij van president Trump al eerder hadden aangekondigd tegen de wet te stemmen, zorgen nu nog twee andere senatoren dat het wetsvoorstel geen meerderheid in de Senaat zal halen.

De Republikeinen hebben in de Amerikaanse Senaat maar een kleine meerderheid van 52 tegen 48 zetels. Met vier tegenstemmers binnen de eigen partij, krijgen de Republikeinen geen meerderheid voor de nieuwe wet. Democraten hebben echter al laten weten dat ze met geen enkel Republikeins wetsvoorstel zullen instemmen dat tot doel heeft Obama's zorgwet te vervangen.



Wat er verder in het nieuws is

'Coldcasekalender' voor alle gevangenen

Alle circa 30.000 gedetineerden in Nederlandse gevangenen krijgen een kalender van de politie, waarop iedere week een onopgeloste moordzaak of vermissing aan bod komt. De hoop is dat de 'coldcasekalender' gevangenen ertoe beweegt om te praten. ,,De ervaring van politie en justitie leert dat onder gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten'', legde de politie dinsdag uit.

De kalender is bedacht door recherchekundige Jeroen Hammer. Volgens hem blijkt uit een proef in vijf gevangenissen dat twee derde van de gedetineerden het een goed idee vindt. Een minderheid ,,wil geen verklikker zijn'' en weigerde de kalender.



Veel animo voor Nederlandse summerschools

Je kan drie weken op het strand gaan liggen, je kan ook naar een summerschool gaan. Duizenden studenten leren deze zomer door om hun cv verder op te vijzelen en extra studiepunten binnen te halen. Slechts een deel van de studenten die hier naar de summer schools gaan is van Nederlandse komaf, meldt het AD na een rondgang langs universiteiten.

Nederlandse universiteiten hebben tegenwoordig allemaal summer schools om studenten van over de hele wereld te trekken. Dit jaar verwelkomen ze honderden studenten meer dan vorig jaar, meldt de krant. De universiteiten hopen de beste studenten uit andere landen te verleiden om uiteindelijk een master of promotieonderzoek te doen aan een Nederlandse instelling.

Nederlandse studenten vertrekken in de zomer ook naar het buitenland. ,,Als student moet je steeds meer doen om je te profileren. Met het extra aanbod tijdens de zomervakantie kan je extra punten verdienen en die op je cv zetten'', zegt voorzitter Rhea van der Dong van Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Het weer

Dinsdag zijn er perioden met zon, maar er drijven ook velden met dikkere sluierbewolking over. De middagtemperaturen lopen uiteen van 22°C in het Waddengebied tot mogelijk 28°C in het zuiden. In de avond is een lokale onweersbui in het uiterste zuid(oost)en niet helemaal uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige oostenwind.