Btw op ‘neppe’ geneesmiddelen wordt verhoogd

Je eigen lichaam onderhouden wordt per 1 januari 2018 vermoedelijk een stukje duurder. Op producten zoals zonnebrandcrème en tandpasta wordt de btw mogelijk verhoogd van 6 naar 21 procent. Het wetsvoorstel moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer komen.

Het gaat om producten die niet direct geneesmiddelen zijn, maar meer tot de alledaagse verzorging behoren. Alleen middelen die volgens een handelsvergunning daadwerkelijk een geneesmiddel zijn, zullen onder het lage btw-tarief blijven vallen.

Rechterlijk bevel

Dat de politiek - zeer waarschijnlijk - instemt met deze verhoging, is een gevolg van de in 2016 door de rechter gedane uitspraak over geneesmiddelen. In zijn uitspraak stond dat geneesmiddelen niet langer het hoge btw-tarief van 21 procent mochten hebben. Hierop werd het teruggeschroefd naar 6.

Hierdoor zou de staatskas op jaarbasis 30 miljoen euro mislopen. Daarom is er besloten de definitie van geneesmiddelen aan te passen. Hierdoor zou op bijvoorbeeld hoestdrank, neusspray en maagzuurtabletten weer het ‘oude’ btw-tarief van 21 procent komen, net zoals vóór 2017.

Overzichtelijker

Door deze wijziging wordt het volgens de regering vooral een stuk overzichtelijker voor de Belastingdienst. „De maatregel betekent ten opzichte van de huidige situatie een verduidelijking en eenduidige btw-behandeling voor een resterende groep producten in de gezondheidszorg.”