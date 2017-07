Binnen blijven! Woensdag wordt klétsnat

Vakantievierders in eigen land kunnen woensdag maar beter in hotel, caravan of tentje blijven, want het wordt bar en boos. Volgens Weeronline gaat het ‘op grote schaal langdurig regenen’. Dat levert overal zeker 10 tot 30 millimeter water op en plaatselijk wordt het nog natter.

Wie de weg op gaat, moet rekening houden met vertragingen. Vooral in de zuidelijke helft van het land kan het ook onweren. In de kustprovincies knapt het weer in de loop van de middag als eerste op. Naast regen krijgen we woensdag te maken met een stevige noorderwind. Aan zee wordt de wind krachtig (windkracht 6), aan de noordkust moet je rekenen op windkracht 7.

Als we een positief puntje mogen noemen: de natuur heeft de regenval van woensdag hard nodig. Roept je vader bij de eerste spetters altijd ‘ach, goed voor de tuin’, dan heeft hij woensdag gelijk. De grondwaterstanden in Nederland zijn op dit moment lager dan normaal.

Mocht je woensdag inderdaad binnen blijven, dan is dat maar voor kort. Donderdag wordt een prima weerdagje. Daarna volgen nog wat dagen met wat (onweers)buien, maar dan wordt het volgens Weeronline tijd voor een letterlijke zondag. Het einde van het weekend wordt afgesloten met 23 graden in het noorden en westen tot 26 graden in Gelderland, Brabant en Limburg.