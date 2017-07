Airbnb reageert verontwaardigd op ongeluk Amsterdam

De directie van Airbnb heeft gereageerd op een ongeluk van afgelopen weekend in Amsterdam, waarbij een vrouw uit Zuid-Afrika door haar Airbnb-verhuurder van de trap werd geduwd.

De vrouw was in Amsterdam voor de opening van een tentoonstelling van Zanele Muholi, een Zuid-Afrikaanse fotografe en vriendin van het slachtoffer. Samen met anderen sliep ze in een Airbnb in de Potgieterstraat. Ze was te laat met uitchecken en er ontstond een ruzie met de verhuurder.

Muholi deelde een video van de ruzie op Instagram. Hierop is te zien hoe de verhuurder de vrouw uit zijn voordeur duwde waarna ze van de trap valt. De verhuurder schrok hiervan en riep naar iemand - vermoedelijk zijn partner - dat hij of zij de ambulance moest bellen.

Racisme

Muholi heeft het in de tekst naast de video over racisme. Daarop komen verschillende reacties. Waar de meeste mensen het roerend met haar eens zijn, zeggen anderen dat de ‘racismekaart’ te snel getrokken wordt.

Nu hebben ze bij Airbnb dus ook gereageerd. David King, die directeur diversiteit is bij Airbnb, zegt dat de 47-jarige verhuurder niet meer welkom is bij de verhuurdienst. „Deze verschrikkelijke en buitensporige behandeling van leden van onze gemeenschap gaat in tegen alles waarvoor Airbnb staat. Onze ceo en ik zullen contact opnemen met de getroffen gasten", zei King tegen de NOS.

De man werd zaterdag opgepakt en kwam zondag meer vrij. Of en hoe hij vervolgd wordt, daar moet nog over besloten worden. Airbnb heeft te kennen gegeven justitie bij te willen staan in dit proces.