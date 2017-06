Woede om doodgereden ganzengroep: 'Hij gaf gas bij'

In Medemblik ging Sylvano Rosenberg zondagmorgen lekker vroeg de deur uit om een paar mooie foto's van deze heerlijke bijna zomerse ochtend te maken. Hij kwam echter thuis met een paar andere plaatjes dan hij in gedachten had.

Bloederige ravage

Aangekomen in Onderdijk - dat aan het IJsselmeer ligt - trof hij namelijk een bloederige ravage op de weg aan. Een automobilist was vol op een groep jonge ganzen ingereden. Moedwillig, zo is het vermoeden. „Ik hoorde van een buurtbewoner dat degene nog flink gas erbij gaf en op ze in reed", zo schrijft Sylvano op Facebook. „Dertien jonge gansjes moedwillig aangereden, waarvan slechts twee nog leven zijn. Maar vraag niet hoe."

„Oke. Ik weet er is overlast van ganzen", vervolgt Sylvano. „Maar dit? Walgelijk. Dus er rijdt een idioot rond met flinke schade en veren aan z'n auto."

Sylvano laat aan Metro weten dat de door hem ingeschakeld ambulance als het goed is aangifte gaat doen tegen de bestuurder. „Ik mag hopen dat deze mafketel gevonden wordt en voor de komende 15 jaar rijontzegging krijgt."

Niks opgepikt

Het is alleen nog maar de vraag of dat wat uithaalt, want een beschrijving van de dader en zijn auto is vooralsnog niet voor handen. „Een oude man, van ongeveer zeventig jaar, zag het gebeuren en kwam naar me toe om het te zeggen. Hij was helemaal overstuur en boos. De buurman, die naar mij toekwam, heeft alleen gehoord dat de auto met een bloedgang aan kwam en gas bij gaf en dat hij daarna een flinke klap hoorde. Dus helaas heeft alleen die oude man wat gezien, maar die was zo over z'n toeren heen dat hij niks opgepikt heeft van de auto", aldus Sylvano.

Misschien dat het massale delen van het bericht van Sylvano op Facebook nog resultaat oplevert om de dader te vinden.

Ganzenoverlast

In Noord-Holland is er al lange tijd sprake van ganzenoverlast. Zo haalde de gemeente in Enkhuizen - zo'n tien kilometer van Onderdijk af - begin maart 'op diervriendelijke wijze' ganzen uit de wijken waar ze massaal aanwezig waren. De klachten van de bewoners liepen uiteen van herrie, poepen op de paden, agressief zijn naar kleine kinderen tot het verkeer in gevaar brengen.