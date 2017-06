Welk meisje is er niet mee opgegroeid: Tina 50 jaar

Deze maand is het 50 jaar geleden dat het meisjesmagazine Tina voor het eerst in de Nederlandse kiosken lag. Het grootste meidenblad van Nederland in het kort.

Variant op

Tina begon als Nederlandse variant op het Engelse tijdschrift Princess Tina, maar dit blad verdween al binnen 5 jaar. Waarom deze Tina de middelbare leeftijd heeft behaald? Omdat het zich regelmatig heeft aangepast aan de tijd, zeggen de makers.

Specifieke doelgroep

Een van de redenen dat het blad nog steeds het grootste meidenblad van Nederland is, heeft te maken met het maken van keuzes. Voor de mensen die niet tot de doelgroep behoorden bleef het blad buiten beeld. Het meisje staat centraal.

Expositie

In het Nederlands Stripmuseum is nu de expositie 50 jaar Tina te zien. Hierin is te zien dat Tina elk decennium mee verandert met wat meisjes op dat moment beweegt. De expositie is een feest der herkenning voor drie generaties.

Meer dan een tijdschrift

Vandaag de dag is Tina uitgegroeid tot meer dan een tijdschrift. Het manifesteert zich ook op andere gebieden zoals met Tina Dag (foto) en Tina de Musical. Vorig jaar vierde Tina de 25e editie van Tina Dag in Duinrell. Dit jaar is dit uitgebreid naar het tweedaagse Tina Festival.

Noortje

Schrijfster Patty Klein begon 44 jaar geleden als scenarioschrijfster van stripverhalen en doet dat nog steeds. Haar bekendste strip Noortje, die ze in 1975 creëerde met tekenaar Jan Steeman, staat nog steeds in Tina.

Meisje centraal

Volgens de makers is Tina niet zozeer aan een leeftijd gebonden, doelgroep is 8 tot 12 jaar, maar aan een mentaliteit.