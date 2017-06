Verbijstering over jonge verdachten moordzaken

Nederland is verbijsterd: verdachten in de zaken Savannah en Romy zijn 14 en 16 jaar. „Hier zijn alleen maar verliezers.”

Verbijstering was maandag het woord dat bij de ontwikkelingen rond de dood van Savannah Dekker en Romy Nieuwburg paste. Verbijstering over de leeftijd van de twee aangehouden verdachten (14 en 16 jaar). Verbijstering over het feit dat de twee zaken niets met elkaar te maken lijken te hebben, al gebeurden ze in een straal van 20 kilometer. En natuurlijk verbijstering over de zaken zelf: twee meisjes van 14 die binnen enkele dagen om het leven zijn gebracht en in een sloot werden achtergelaten.

Zoektocht

Savannah uit Bunschoten werd zaterdag gevonden, in haar woonplaats. Honderden mensen hadden vrijwillig een zoektocht opgezet, maar een toevallige passant vond het meisje. De jongen die wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood, komt uit Den Bosch. Vrijdag werd in Achterveld, een paar dorpen verderop, Romy aangetroffen. Ook zij lag in het water. De verdachte in Romy’s zaak is slechts 14 jaar en komt uit Lunteren.

Twee zaken zo dicht bij elkaar, dat moest wel iemand zijn die het voorzien had op tienermeisjes. In een video riep Melis van de Groep, burgemeester Bunschoten, iedereen op extra alert op de kinderen te zijn.

Dan was er nog een zwarte auto met een bestuurder met baard, die vorige week meisjes in Soest en wederom Bunschoten lastiggevallen zou hebben. Een klopjacht was al haast begonnen. Twee mannen meldden zich gistermorgen bij de politie, nadat een foto van hen op social media was verschenen. Zij waren eerder in Bunschoten gesignaleerd in een zwarte auto. „Wij waren daar nota bene om vrijwillig mee te zoeken naar Savannah”, zo verklaarde het duo.

Wat voor een hel?

En toen kwam maandagmiddag plotseling het bericht van de aanhoudingen van twee tienerjongens, die afzonderlijk van elkaar lijken te hebben geopereerd. „Zo jong, hier zijn alleen maar verliezers”, zei Mariëlle Tunderman op Metro’s Facebook. „De ouders van alle vier de kinderen, in wat voor een hel moeten die terechtgekomen zijn.” Ivonne de Lange: „Mijn verstand staat stil. Twee mooie jonge meisjes van het leven beroofd en dan nu horen dat twee jongens, die ook nog zo jong zijn, hier mee te maken hebben.”

Onkruid uitroeien

Uit sommige reacties blijkt dat mensen ervan uitgaan dat de twee jongens de moorden ook daadwerkelijk op hun geweten hebben, terwijl zij verdacht zijn van betrokkenheid (‘ik hoop dat zwaar gestraft worden’ en ‘dit onkruid moeten ze gelijk uitroeien’). Velen vinden dat eerst moet worden afgewacht of de tieners er echt iets mee te maken hebben. Mocht dat wel zo zijn, dat zijn de verwensingen niet van de lucht (‘koppen eraf hakken’, ‘berechten als volwassenen’ en ‘hopelijk blijven ze dan de rest van hun leven vastzitten’).

Net uit de luiers

Maar toch, er is - naast hulde voor het snelle politiewerk - vooral verbijstering. „Waar gaat het heen met dit wereldbolletje?”, vraagt Jeanette van der Graaf zich af. Een ander: „WTF, net uit de luiers…” Tot slot denken velen dat de twee zaken uiteindelijk toch met elkaar te maken zullen hebben. „Ik kan het bijna niet geloven dat dit echt de daders zijn... en dat de misdrijven niets met elkaar te maken hebben. Ook dat geloof ik pas als er voldoende bewijs is”, reageert bijvoorbeeld iemand.