Uitspraak kort geding tegen Sylvana Simons

Antidiscriminatiebureau Radar/Art.1 eist dat Sylvana Simons een andere naam kiest voor haar partij ‘Artikel 1’. Dinsdagmiddag spreekt de rechter zich over de zaak uit tijdens een kort geding. Wat is er aan de hand?

Het antidiscriminatiebureau wil dat Simons afstand doet van de partijnaam. De stichting beschouwt de naam van Simons' partij als „een inbreuk op zijn merkrechten, die bovendien leidt tot een aantasting van de neutrale niet-politieke positie, die noodzakelijk is voor het functioneren van het kenniscentrum en de antidiscriminatiebureaus".

Verwarring

Volgens de stichting zorgt de naam voor verwarring. Eerder liet directeur Cyriel Triesscheijn in de media al weten dat het bureau boven de politieke partijen moet staan, maar dat dat niet gaat als „één partij zich onze naam toe-eigent. En al helemaal niet als we hetzelfde profileren”, aldus Triesscheijn.

Radar/Art. 1 is een onafhankelijk antidiscriminatiebureau waarin Radar en Art.1, het kenniscentrum discriminatie Nederland, met elkaar samenwerken. De organisatie houdt kantoor in Rotterdam.

Rechter

Het bureau heeft naar eigen zeggen meerdere pogingen ondernomen om de zaak in overleg met Simons te regelen, maar dat is mislukt. In december 2016 stuurde het onafhankelijke bureau Simons een mail met de mededeling dat de partijnaam niet handig was gekozen.

Simons reageerde niet op het verzoek van de stichting om de partijnaam te veranderen. „Het is hierdoor onvermijdelijk dat de rechter zich gaat buigen over de inbreuk op het merkrecht van Art.1", aldus het bureau.

Geen kans

Volgens Sylvana Simons en haar nieuwe partij waren zij er als eerste bij om de naam Artikel 1 vast te leggen. De stichting Radar/Art. 1, die een rechtszaak heeft aangespannen om Simons en consorten te verbieden de naam te gebruiken, heeft daardoor geen kans van slagen, denkt Simons.

Simons maakte op 24 december bekend een eigen partij te beginnen. Ze kon zich naar eigen zeggen niet meer vinden in de koers van de partij Denk.

Met Artikel 1 deed ze mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017, maar de drie maanden tijd waren niet genoeg om voldoende stemmen te behalen.