Sneakernes: Op jacht naar dat ene exclusieve paar

Een paar uur voordat Sneakerness zaterdag begint staat er al een wat nerveuzige groep jongens en mannen voor de deur van de Kromhouthal in Amsterdam-Noord, voorspelt Sneakerness-marketing manager Matthijs van der Meulen. „Dat zijn sneakerheads, en die staan er al zo vroeg omdat ze bang zijn dat ze anders net naast dat ene exclusieve paar sneakers grijpen.”

Private table

Sneakerness is het walhalla voor sneakerliefhebbers. Er kunnen sneakers worden gekocht, je kunt door een zogenoemde private table te huren sneakers verkopen, de grote internationale merken staan er, je vindt er klassiekers, collector’s items, verzamelaars, you name it.

Voor exclusieve sneakers moet je overigens een stevig budget hebben. Op de vorige Sneakerness in het Zwitserse Zürich werd bijvoorbeeld de Nike Air Yeezy 2 in de kleuren Wolf Grey en Black/Solar Red te koop aangeboden. Prijs: 3.500 euro. Voor de écht kapitaalkrachtige sneakerhead staat er komend weekend een paar Nike Air Mag’s op de rondreizende sneakerconventie. „Sneakers die bekend werden door filmklassieker Back To The Future”, licht Van der Meulen toe. „Die zijn zestigduizend euro waard. Ik weet alleen niet of ze ook echt te koop zijn.”

Ontwerpers en verzamelaars

Klinkt allemaal hartstikke leuk, maar hebben ook huis-tuin-en-keuken liefhebbers van sportschoenen - types zoals wij - iets op Sneakerness te zoeken? „Zeker”, reageert Van der Meulen gedecideerd. „Want ook voor heel weinig geld kun je op Sneakerness een heel tof paar sneakers kopen. Goede winkels verkopen voor ver onder de retailprijs, dat doen ze om zichzelf in de markt te prijzen.” En dan heeft hij het nog niet eens over de randprogrammering gehad, met een paneldiscussie tussen ontwerpers, verzamelaars en invloedrijke vloggers en bloggers, met de Sneaker Art Gallery, ontwerpers die laten zien hoe ze sneakers maken en een hiphop dj.

Van der Meulen kan de sneakerheads die zaterdag vroeg voor de deur staan trouwens begijpen, want hij is er zelf ook een. „Ik heb denk ik zo’n honderd paar nu”, zegt hij. „Maar dat zijn er ook wel eens tweehonderd geweest. Laatst heb ik in New Yorkeen paar Nike’s laten maken in één van de twee Nike-ontwerpstudio’s die er op de wereld zijn. Krijg je een halve dag met een ontwerper om ze voor 1000 dollar helemaal custom made te laten maken. ” Bij het uitspreken van die laatste zin begint hij te stralen.

Sneakerness vindt zaterdag 3 juni (12.00-19.00 uur) en zondag 4 juni (12.00-18.00 uur) plaats in de Kromhouthal in Amsterdam. Entree bij kopen online kaartje is tien euro voor twee dagen. Aan de kassa 12.50 euro per dag.