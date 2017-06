Slijm is hot: zelf maken, video posten en dan cashen

Slijm is hét speelgoed voor 2017. Je koopt het echter niet kant en klaar, maar maakt het zelf. Vervolgens zet je je filmpje op YouTube en de kans bestaat dat het viral gaat en dat je eraan kunt verdienen. Slijm is niet nieuw. Veel millennials zullen zich nog ongetwijfeld nog wel het smurfensnot herinneren: dat je naar school ging met een boterhamzakje waarin shampoo en wasverzachter zat. Waarom? Omdat het knijpen in dat zakje je zo’n fijn gevoel gaf. En in speelgoedwinkels kun je sinds mensenheugenis kant en klare potjes slijm kopen.

Meer, diverser en kleurrijker

Anno 2017 maak je je slijm zelf in allerlei vormen en kleuren en plaats je het op YouTube. In niks lijkt het meer op het goedje dat je vroeger in je boterhamzakje had of wat je ooit in de speelgoedwinkel kocht. Nu is het adagium: hoe meer, diverser en kleurrijker, hoe beter. De mogelijkheden zijn eindeloos, de ingrediënten lopen uiteen van baking soda, maïzena, lenzenvloeistof, scheerschuim of shampoo. En voor de special effects kun je kleurstoffen en glitters gebruiken.

De meest bekeken ‘slime-video’ is van een Turkse vader die met zijn twee kinderen een badje vult met veertig liter blauw slijm. Het filmpje is al meer dan 30 miljoen keer bekeken. En wat te denken van de Amerikaanse Karina Garcia die vijf miljoen abonnees op YouTube heeft. Zij post diverse ‘slime-videos’ en heeft zelfs een ‘slime-boek’ uitgebracht: ‘15 Cool, Easy, Borax-Free Recipes’.

MeisjeDjamila

MeisjeDjamila is een Nederlands meisje dat in Amerika woont en graag videos maakt over dingen die je normaal niet in Nederland kunt vinden. „Dat kan van alles zijn: een nieuwe trend, een DIY (doe het zelf video), bepaald eten of reisvlogs”, zegt ze op haar YouTube-kanaal dat ruim 702K abonnees heeft. Haar best bekeken video is er eentje waarin ze loombandjes maakt. Deze video werd maar liefst ruim 17 miljoen keer bekeken.

En natuurlijk heeft MeisjeDjamila ook een slime-video gemaakt, meerdere zelfs. Want alles kan: glow in the darkslijm, eenhoornpoepslijm, mega fluffy glitterslijm, eetbare galaxyslijm of stressballetjes van slijm. Haar video waarin ze glow in the darkslijm maakt is het populairst onder haar volgers, het filmpje werd bijna 1,5 miljoen keer bekeken.

„Zelf slijm maken staat al zó lang op mijn to-do lijstje”, trapt ze enthousiast haar filmpje af. „Het is heel makkelijk te doen en wie houdt er nu niet van kneedbaar, plakkerig slijm om mee te spelen?” Vervolgens laat ze zien wat je nodig hebt om het goedje te maken. Op een tafel heeft ze van alles uitgestald: lijm, warm water, kleurstof, glow in the darkverf, borax (‘maar vloeibaar stijfsel kan ook’), maatbekers en –lepels, een spatel en een kom.

Scheetgeluidjes

„Om slijm te maken heb je twee mengsels nodig: een lijm mengsel en een Boraxmengsel. Daarna voeg je die twee mengsels bij elkaar en dan voel je het superzwaar worden, dat is geweldig. En dan blijf je kneden tot het een geheel wordt. Het voelt lekker vies aan en je kunt er ook scheetgeluidjes mee maken. Leuk toch?!” De videos van MeisjeDjamila en co. zijn zo populair omdat het volgens hun volgers niet alleen leuk is om slijm te maken, maar ook omdat het ‘rustgevend werkt’ en hun ‘stress verminderd’.

In Amerika is de rage momenteel op een hoogtepunt beland. Mattel, dat in 1970 het populaire Slime (‘It’s gooey, drippy, oozy, cold ’n clammy!’) op de markt bracht, profiteert echter amper van de hype. Maar de ingrediënten waarmee slijm gemaakt worden zijn niet aan te slepen in de VS. Elmer’s Glue zag vorig jaar hun verkoop met 25 procent stijgen en de verwachting is dat dit komend kwartaal zelfs 50 procent wordt. „Dit is allemaal te danken aan slijm”, erkende de topman van Newell (waaronder Elmer’s Glue valt), Michael Polk, in de Amerikaanse media. „De vraag is zo groot dat we onze fabriek in North Carolina moeten uitbreiden.” Rio Tinto, dat borax produceert, bracht naar buiten dat ‘de slime-hype letterlijk banen creeërt’.

Cashen

En de kids, overigens meestal meisjes, die zelf slijm maken? Verdienen zij er nog iets aan? In sommige gevallen wel en flink ook. Zo berichtte CNN dat ‘de 13-jarige achter Rad.Slime rond de 3.000 dollar per maand verdient door haar eigen gemaakte slijm te verkopen’. De potten die 10 á 13 dollar per stuk kosten, vinden gretig aftrek onder haar 687.000 volgers. „Iedere zaterdag vul ik de voorraad aan”, zegt ze tegen CNN. „Alles is dan binnen enkele uren uitverkocht. Wat ik met het geld doe? Ik gebruik het voor later, om te kunnen studeren.”

In Nederland gaat het ook hard met de ingrediënten om slijm te maken, maar Amerikaanse toestanden zijn hier nog niet te noteren. „De verkoop van shampoo en scheerschuim is wel wat omhoog gegaan”, zegt José Mes van Kruidvat. „Maar ik durf niet te zeggen of dit komt door de slijmrage. Dit kan ook door verschillende acties komen.”