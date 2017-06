Rechtszaak schoolzwemmen: vrijspraak en veroordeling

De rechtbank in Utrecht heeft drie badmeesters van zwembad 't Gastland in Rhenen veroordeeld tot zestig uur werkstraf. Volgens de rechter zijn zij schuldig aan de verdrinkingsdood van het 9-jarige Syrische meisje Salam. Twee leerkrachten van de school van het meisje zijn vrijgesproken.

Het OM eiste eerder werkstraffen van 120 uur voor de drie badmeesters en twee leerkrachten na de dood van het meisje. Zij verdronk op 21 september 2015 in zwembad ’t Gastland tijdens het schoolzwemmen. Volgens het OM werd Salam niet goed in de gaten gehouden door de betrokkenen. Het was pas de vierde zwemles van het uit Syrië gevluchte meisje. Ze kon niet zwemmen en sprak geen Nederlands.

Nalatig

Nog niet alle 42 kinderen waren het bad uit toen de badmeesters al aan het opruimen waren. Na de les is er ook geen toezichthouder het diepe bad ingelopen om te kijken of het leeg was. Volgens het OM hebben de verdachten zich niet aan de protocollen van het zwembad en de school gehouden. Om die reden zijn alleen personen en geen instanties voor het gerecht gedaagd.

De rechter vindt dat de drie zwemleraren Jos H., Maria B. en Sandra van B. onvoorzichtig, onoplettend en nalatig zijn geweest. Het ongeluk had voorkomen kunnen worden met betere communicatie, vindt de rechter. Wel weegt het in hun voordeel dat ze erg respectvol naar de ouders zijn geweest.

Verantwoordelijkheid

Het is vrij ongebruikelijk dat individuele personen terechtstaan, en niet de school en het zwembad als instelling. De afgelopen maanden riep dat dan ook de vraag op wie er eigenlijk verantwoordelijk is tijdens het schoolzwemmen.

Sinds 1983 is schoolzwemmen geen verplichting meer voor basisscholen, laat een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten aan Metro. „Sindsdien is er een afname van het aantal scholen dat het traditionele schoolzwemmen aanbiedt.”

En dat is jammer, vindt Ellen Julius van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). „Vroeger haalden kinderen via het schoolzwemmen hun zwemdiploma. Dat is niet meer het geval, en veel ouders kiezen ervoor om hun kinderen zelf op zwemles te sturen. Toch zijn er heel veel kinderen in Nederland voor wie dat, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat ouders de financiële middelen er niet voor hebben of omdat het in sommige culturen niet gebruikelijk is.”

Natte gymles

Maar niet alleen de kinderen zonder zwemdiploma zouden baat hebben bij schoolzwemmen. „Het is net als met autorijden: je moet blijven oefenen om de vaardigheid te onderhouden. Een zogenaamde ‘natte gymles’ is dus goed om weer even te oefenen met zwemmen”, aldus Julius.

Julius: „Die druk op scholen is begrijpelijk, dit is natuurlijk een vreselijke situatie. Die verantwoordelijkheidsvraag gaat natuurlijk verder dan het zwemmen alleen, maar om de verantwoordelijkheid die je als school neemt voor welk uitje dan ook. Toch zou het heel jammer zijn als scholen zeggen: ‘We gaan ermee stoppen.’ Het hoeft echt niet iedere week, maar het zou heel zonde zijn als we de kinderen hierdoor de kans op zwemles ontnemen.”