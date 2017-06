Politie waarschuwt voor inzamelingsacties Savannah

De politie van Bunschoten-Spakenburg waarschuwt op Facebook voor inzamelingsacties die zijn gestart, om de familie van de overleden Savannah te helpen. Haar familie is nergens van op de hoogte en stelt het ophalen van geld ook niet op prijs, schrijft de politie.

Niet uit naam van familie

„Maatschappelijke betrokkenheid wordt gewaardeerd. Echter geldinzamelingsacties voor nabestaanden van Savannah zijn niet uit naam van de familie. Let op waar u uw geld aan doneert." Of er sprake is van oplichting of van goedwillenden die echt het ingezamelde geld willen doneren, maar nog geen contact met de familie hebben gezocht, meldt de politie niet.

Savannah (14) werd zondag dood gevonden in Bunschoten.