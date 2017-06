Opgepast! Politie flitst weer volop

Weer eens te hard gereden? Dan is de kans dat jij binnenkort een boete op je deurmat hebt liggen dit jaar een stukje groter. Na twee jaren waarin er (relatief) weinig werd geflitst, bekeurt de politie hardrijders weer volop.

Van januari tot mei van dit jaar is een recordaantal van bijna 8.000 mobiele flitsers gesignaleerd, bijna 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het AD op basis van cijfers van de verkeersinformatieapp Flitsmeister.

Hervatting beleid

Dit betekent trouwens niet dat er een verandering in de strategie van de politie heeft plaatsgevonden. „Het is een hervatting van het beleid dat er al was”, vertelt een woordvoerder van de Nationale Politie aan Metro. „In 2015 en 2016 was er namelijk een kleine daling in het flitsen vanwege cao-stakingen en softwareproblemen. Het is dus geen nieuw beleid.”

Flitshotspot

Waar een flitser precies wordt neergezet, wordt bepaald in samenwerking met de wegbeheerders. Er zijn meerdere factoren die hieraan bijdragen: „Op dat stuk weg is de verkeersveiligheid bijvoorbeeld meer in geding, vaak door te hard rijden”, stelt de politiewoordvoerder.

De populairste plek om te flitsen is de A13 tussen Rotterdam en Den Haag. Op dit stuk weg van 16.7 kilometer zijn sinds 2016 maar liefst 850 mobiele flitsers gesignaleerd. Andere hotspots? De A29 rond de Heinenoordtunnel (263 meldingen) en de A4 bij Rijswijk tot Schiedam (260 meldingen).

Het geheel mijden van deze routes heeft trouwens weinig zin. „Er zijn nog genoeg controles waar Flitsmeister geen weet van heeft", aldus de woordvoerder. „Daarnaast zijn de meldingen niet altijd accuraat, omdat de app afhankelijk is van mensen die het doorgeven".

(dodelijke) ongelukken voorkomen

Hoe vervelend een boete op je mat ook kan zijn, de flitsers zijn er niet om je leven zuur te maken, meent de politie. „Het is puur bedoeld ter preventie, om te voorkomen dat mensen hardrijden en daardoor ongelukken veroorzaken", vertelt de politiewoordvoerder.

En dat is volgens de politie ook hard nodig. „Realiseer je dat onze collega's ongeveer 60 keer per dag langs de deur moeten om uit te leggen dat een partner of familielid ernstig gewond in het ziekenhuis ligt?'', stelt landelijk projectmanager infrastructuur van de politie Egbert-Jan van Hasselt tegenover het AD. „Bijna twee keer per dag moeten ze vertellen dat iemand overleden is in het verkeer."