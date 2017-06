Op vakantie? Zo doet Nederland dat deze zomer

Volgens Piet Paulusma gaan we een hete zomer tegemoet. Een goede reden voor veel Nederlanders (lees: 3 miljoen) om een vakantie in eigen land te boeken. Maar ook het buitenland lonkt, 8 miljoen landgenoten zijn van plan om de komende maanden de grens over te gaan voor hun vakantie. Deze zomer gaan meer Nederlanders op vakantie dan vorig jaar. In de meeste gevallen is de reis al een paar tijdje geboekt, maar dat geldt niet voor iedereen.

Op het laatste moment kiezen hoe je vakantie eruitziet, gebeurt onder Nederlanders nog steeds. Maar het is niet hetzelfde als de ‘ouderwetse’ last minute, waarbij je een plaats in het vliegtuig of complete vakantie van een afhakende reiziger overneemt. Die lijkt namelijk wel een beetje verdwenen. Toch adverteren reisorganisaties te pas en te onpas met de term last minute, het geeft reizigers het gevoel dat ze voordelig uit zijn. Kees van der Most van NBTC-Nipo vertelt aan Metro: „Mensen denken bij last minutes bijna automatisch dat het goedkoper is, maar het kan zelfs duurder uitpakken.”

„Je hebt zeker nog wel mensen die last minute willen gaan”, legt Van der Most uit. „Vanwege de problemen in Turkije is Spanje dit jaar extra in trek. We verwachten dat dat nog tot problemen kan leiden. Niet alleen Nederlanders kiezen massaal voor Spanje. Ook bij bijvoorbeeld de Britten en Duitsers is het Iberisch schiereiland erg populair. Daardoor is de kans op krapte groot. Turkije zou daar wel eens van kunnen profiteren, als het daar rustig blijft.”

Turkije daalt, Griekenland stijgt

De onrust in Turkije is naar alle waarschijnlijkheid de reden dat het aantal Nederlandse toeristen dat die kant op gaat, drastisch afneemt. Het aantal Nederlanders met plannen om in de zomer naar Turkije te gaan is de afgelopen jaren gedaald van 500.000 naar 150.000 dit jaar. Maar wellicht kunnen last-minute boekingen het leed nog iets verzachten.

De interesse in een vakantie naar Griekenland steeg juist weer ten opzichte van voorgaande jaren. ‘We zien liever geen vluchtelingen op vakantie’, kopte NOS vorig jaar maart. De vluchtelingencrisis was in de afgelopen jaren dusdanig in de media dat vakantiegangers sommige Griekse eilanden liever links lieten liggen. Nu is het dus weer meer in trek, het neemt een vijfde plek in van bestemmingen waar Nederlanders voor de zomer van 2017 een vlucht naar boekten.

De rest van de top 5 van buitenlandse vakantiebestemmingen is niet verrassend. Frankrijk staat op nummer 1, met kort daarop Spanje op nummer 2. Duitsland neemt een derde plek in, Italië een vierde plek en Griekenland staat dus op plaats vijf.

De VS

Zijn er nog meer opvallende resultaten? Jazeker. Dat het economisch beter gaat, zorgt ervoor dat ook reizen naar verre bestemmingen weer aantrekken. „Amerika doet het heel goed”, vertelt Van der Most. „Toen Trump het overnam van Obama, werd er gedacht dat het toerisme zou afnemen. Maar je ziet dat bij Nederlanders de interesse om naar de de VS te gaan alleen maar is toegenomen.“ Met een negende plek in de top 10 van vakantiebestemmingen van de zomer 2017 kun je wel stellen dat de VS inderdaad populair is.

Waar meerdere reis- en onderzoeksbureaus voorspelden dat er onder toeristen minder animo zou zijn om af te reizen naar de VS, bleek dat dit in Nederland niet echt het geval was. Zo zagen ze bij online reisbureau Paperflies de boekingen met bestemming Amerika juist stijgen. Uit het onderzoek van NBTC-Nipo blijkt nu ook weer dat het toerisme naar de VS vanuit Nederland alleen maar is toegenomen.