Millennial slaapt pas in de stoel van de psycholoog

Bijna twee derde van de millennials heeft weleens op de bank van een psycholoog of coach gelegen. Een burn-out of overspannenheid door de dagelijkse stress die zij ervaren om te presteren, is hiervoor de voornaamste reden. „Bij de psycholoog val ik tenminste in slaap.”

Sociale druk

Nog meer jongeren (75 procent) denken erover om naar een psycholoog te gaan, blijkt uit onderzoek van Metro onder bijna 2000 jongeren tussen de 18 en 34 jaar. Ze leggen de lat voor zichzelf te hoog of de omgeving doet dat voor hen. Ze zijn nooit tevreden met zichzelf, vinden het scheiden van werk en privé lastig en ervaren veel keuze- en prestatiestress in een wereld waarin steeds meer keuzes en prestaties worden verlangd.

En vergeet de sociale druk van social media niet. Pas in de stoel van de psycholoog lijken ze ietwat tot rust te kunnen komen. Deze stoelen worden echter steeds schaarser door de massale instroom van jongeren, zegt Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie aan de Radboud Universiteit en Vrije Universiteit Brussel. Hij schrikt niet van het hoge aantal millennials dat zich geestelijk niet gezond voelt. „Dat voorspel ik al jaren”, zegt Derksen.

Stressepidemie

„Gekeken naar deze cijfers kun je gerust spreken van een epidemie. We hebben een kwetsbare generatie op aarde gezet. Dat komt door de manier van opvoeden, de samenleving die steeds stressvoller wordt en de verslaving aan social media. Ouders vinden alles wat hun kinderen doen fantastisch en stimuleren hen voortdurend, waardoor je narcistische patronen hebt ontwikkeld. Eenmaal op de werkvloer of in de studiezaal komen ze hun zwakheden tegen en blijkt dat ze niet alles kunnen. Dit geeft stress. We hebben tropische vissen opgevoed die in de Noordzee terecht zijn gekomen. Dat is moeilijk. De stress en druk lopen alleen maar op.”

Waarom gaan ze naar de psycholoog? „Omdat ik altijd de lat te hoog wil leggen voor mezelf en nooit tevreden ben met mezelf”, zegt een Metro-lezer. „Alles om je heen lijkt perfect, waardoor je het gevoel krijgt dat ook jij op alle vlakken in het leven perfect moet zijn. Vooral op deze leeftijd wanneer je keuzes maakt die voor de rest van je leven lijken te gaan gelden, is er geen ruimte om fouten te maken als je iets wil bereiken in de toekomst dat klopt bij het ideaalbeeld dat er wordt geschetst”, zegt een ander.

Neurotische prestatiedrang

Deze jonge generatie heeft een „neurotische drang om te presteren”, zegt Derksen. Daarom lopen ze al op jonge leeftijd tegen burn-outklachten aan. „De prestatiedrang is door opvoeding gestuurd. Ouders jagen hun kinderen over de kling en jongeren onderling op social media ook. Ze zijn continu hun buitenkant aan het versterken, maar hun binnenkant, het verdriet, de angst, hun schreeuw om aandacht, kunnen ze niet kwijt. De millennial geeft van buiten een positief beeld, maar als je aan de binnenkant kijkt, staat daar: Help, ik verzuip. Door hun prestatiedrang lopen ze tegen hun eigen kwetsbaarheden aan en ze hebben nooit geleerd daarmee om te gaan. Iedereen moet alles kunnen en daarbij vallen altijd slachtoffers. Het is een zieke moraal.”

Burn-out

Bijna een kwart van de geënquêteerden heeft momenteel een burn-out of is overspannen. Een ander kwart vreest hier dagelijks voor en 35 procent soms. Een coach of psycholoog bezoeken betekent voor veel van hen ook een momentje van rust. Ze vinden het prettig om even hun hart te kunnen luchten. „Ik vind het fijn om even stilgezet te worden en na te denken over wie ik nou eigenlijk ben.”

Maar de volgende dag gaat de stress op werkvloer gewoon weer door. Ze geven hun stressniveau gemiddeld een 8. Slechts 17 procent durft daarover met zijn baas te praten. Derksen: „De psycholoog kan niets veranderen aan de werkstress. Hij kan enkel de volgelopen stofzuigerzak legen. En de werkgever op zijn beurt is niet verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheid van de werknemer. Maar hij kan wel zorgen voor een betere scheiding van werk en privé.”

Altijd bereikbaar

Uit het onderzoek blijkt dat het constant bereikbaar moeten zijn een grote wissel trekt op de millennial. Een derde is het eens met de stelling dat het verboden moet worden voor een werkgever om een werknemer in de vrije tijd te bellen. 47 procent is het daar deels mee eens. „De triple 8 moet weer terug: 8 uur slapen, 8 uur werken en 8 uur vrije tijd. Deze grenzen vervagen, terwijl het juist de hoogste tijd is voor heldere grenzen. Anders blijft het stressvirus doorwerken. ’s Ochtends wordt er als eerste op de telefoon gekeken. Ze kunnen niet zonder. Er breekt paniek uit als de batterij leeg is. Ook kinderen liggen al met de iPad in bed. Dit kenden we 20 jaar geleden niet en daar hebben we momenteel geen adequate aanpak voor.”

Op de vraag of de millennials liever een maand geen seks hebben of een maand geen internet, geeft 58 procent aan zonder seks te kunnen. Ook dit gegeven vindt Derksen zorgwekkend. „Ze gaan liever een menselijke relatie uit de weg en kiezen voor de internetverslaving. Het gaat allemaal puur over het versterken van de buitenkant.”

De GGZ kan de grote instroom van jongeren niet meer aan. Er is volgens Derksen een preventieve aanpak nodig. „Op het gebied van opvoeding, werkdruk, sociale druk. De prestatiemoraal moet normaliseren. Je ziet nu al een stijging van het aantal suïcides. Er is maatschappijbreed-beleid nodig, anders loopt het uit de hand.”

