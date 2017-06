Lichaam Bunschoten is van vermiste Savannah (14)

Update maandag 00.20 uur:

De veertienjarige Savannah uit Bunschoten is dood gevonden. De politie meldt dat het eerder zondag gevonden lichaam van haar is. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. De politie kon daar zondagavond laat desgevraagd ook niets over zeggen.

Eerdere artikel:

In Bunschoten is zondagmiddag een lichaam gevonden. De politie weet nog niet of het gaat om het vermiste 14-jarige meisje Savannah.

Zondagochtend werd er door honderden vrijwilligers gezocht naar het lichaam van de tiener. Savannah is donderdag voor het laatst gezien.

Het lichaam is gevonden bij het industrieterrein De Kronkels, aan de rand van Bunschoten. Een groot deel van het gebied is door de politie afgezet. Volgens de politie is het stoffelijk overschot niet ontdekt door vrijwilligers die meededen aan de zoekactie. Een voorbijganger heeft het lichaam ontdekt en schakelde de politie in.

Lees ook: Honderden zoeken naar vermiste Savannah

In Achterveld, zo'n 20 kilometer van Bunschoten, werd vrijdag een veertienjarig meisje dood in het water gevonden. Ze is door een misdrijf om het leven gebracht. Volgens de politie was er geen verband met de vermissing van Savannah. Mensen in Bunschoten maakten zich echter grote zorgen en besloten daarom een zoekactie naar Savannah te starten.

Volgens de initiatiefnemers kwamen er zondag zo'n zevenhonderd mensen uit het hele land helpen.