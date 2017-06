Honderden zoeken naar vermiste Savannah

De 14-jarige Savannah uit Bunschoten wordt sinds afgelopen donderdag vermist. Daarom werd er zondag een grote zoektocht georganiseerd in de Utrechtse plaats. Honderden mensen kwamen op de oproep af. „Fantastisch wat een aanmeldingen, richting de duizend vrijwilligers die helpen zoeken”, schreef initatiefnemer Angelique ter Haar-van de Beek op Facebook.

Savannah vertrok donderdagmiddag rond 15.00 uur van huis. Ze had met vrienden afgesproken bij een skatepark in buurt. Ze had tegen haar moeder gezegd dat ze voor het eten weer thuis zou zijn. Maar Savannah is nooit bij het skateparkje aangekomen. Haar fiets werd vrijdag op 20 minuten fietsafstand van haar ouderlijk huis gevonden, vlakbij een bushalte.

Ter haar-van de Beek besloot daarom een zoektocht te organiseren. Ze plaatste zaterdagmiddag een oproep op Facebook.

Er werd massaal gereageerd op de oproep. Groepjes vrijwilligers zijn zondagochtend om 9 uur begonnen met zoeken in bermen en sloten naar sporen. Vanuit Bunschoten lopen mensen in groepjes naar Hoogland, waar haar fiets vrijdag gevonden.

Naast alle vrijwilligers op de grond, wordt er ook vanuit de lucht gezocht. Twee drones vliegen boven het gebied om te zoeken naar sporen.

Romy

Vrijdag werd er zo'n twaalf kilometer verderop het lichaam van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken gevonden in een sloot in Achterveld. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft nog geen idee wie er achter zit.