Het is Dag van #TreinRespect! Maak een selfie

Een officiële ’Dag van de #TreinRespect’ moet er komen. Op 12 juni. Een dag waarop stilgestaan wordt bij het respect dat rijdend personeel verdient in plaats van ze te negeren of nog erger, agressief te bejegenen. Dat is wat Melanie Esther van Eunen (20) voor elkaar wil krijgen. „Heel even je oordoppen uit doen als de conducteur komt. Hoe moeilijk is dat nou?”

Het is niet de eerste keer dat je aandacht vraagt voor #TreinRespect?

Twee jaar geleden heb ik samen met vier medestudenten #TreinRespect gelanceerd voor een schoolproject waarbij we een maatschappelijk thema moesten kiezen. We riepen treinreizigers op om een selfie te maken met de conducteur en deze te posten op onze Facebookpagina. Onze pagina kreeg 4400 likes en er kwamen honderden foto’s binnen. Maar na een paar dagen nam de aandacht weer af. Zonde. De likes heeft de pagina nog steeds dus ik dacht; daar moet ik iets mee doen.

Want #TreinRespect zou voor iedere dag moeten gelden.

Inderdaad. Je hoort nog steeds regelmatig over geweld tegen treinpersoneel. En het zal nog vaker voorkomen dan wat je erover hoort in de media. Aandacht hiervoor is nodig. En dat vinden veel mensen. Neem dat meisje dat onlangs op Facebook een conducteur een hart onder de riem stak omdat hij negatief werd benaderd. Haar bericht werd heel vaak gedeeld. Ook al ben je in je eentje, je kunt toch iets betekenen. Dat wil ik ook doen en ik hoop meer mensen met mij.

Wat vraag je mensen dit keer om te doen?

Ik vraag ze opnieuw om een selfie te maken met treinpersoneel, want dat werkte heel goed. Het is een kleine handeling, maar laat een groot gebaar zien. Wat dit keer anders is, is dat ik vraag om deze foto met #TreinRespect te delen op hun eigen social media. Zo blijft het niet beperkt tot één pagina over Treinrespect, maar verspreidt het zich beter waardoor (hoop ik) meer mensen bereikt worden.

Heb je de vorige keer veel reacties gekregen?

Ja, zeker. De conducteurs vonden alle positieve aandacht heel fijn. Het artikel dat Metro hier de vorige keer over schreef, voelde als een hart onder de riem voor hen. In 2015 hadden we ook een videoclip gemaakt over ons project met daarin een aantal conducteurs en passagiers als hoofdrolspelers. De conducteurs waarmee we toen gewerkt hebben, herkennen mij nog steeds. Elke keer die blik van herkenning is heel leuk.

Alle reizigers zouden meer oog moeten hebben voor conducteurs?

Ja, dat vind ik wel. Onlangs zat ik in de trein en maakte een man een grapje met de conducteur, dat was heel leuk om te zien. Maar ik zie ook mensen die hun oortjes inlaten als hun vervoersbewijs wordt gevraagd. Waarom kun je die niet even uit doen? Dat is een klein, maar belangrijk gebaar. Het laat zien dat je diegene ook echt ziet.

Je wilt dat er een officiële ’Dag van de #TreinRespect’ komt.

Er bestaan zoveel dagen. Dag van de broer en zus, Complimentendag. Daar hoort ook een Dag van de #TreinRespect bij vind ik. Ik ga me daar hard voor maken, zodat iedereen het jaarlijks terug ziet keren in zijn of haar agenda. Ik heb nog wel meer ideeën wat betreft #TreinRespect, maar die hou ik nog even voor me. Voor nu is 12 juni dé dag om je respect richting treinpersoneel te uiten door middel van het maken van een selfie en deze te delen met #TreinRespect.