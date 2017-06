Formatiepoging loopt opnieuw stuk op thema migratie

Opnieuw zijn gesprekken over een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks stukgelopen op het vluchtelingenvraagstuk. GroenLinks kan niet leven met nieuwe akkoorden vergelijkbaar met de Turkije-deal, zei informateur Herman Tjeenk Willink maandagavond na een hele dag van overleg in het Catshuis.

Vluchtelingenvraagstuk

In mei liepen onderhandelingen tussen de vier partijen ook al op dit onderwerp stuk. GroenLinks wil vasthouden aan de mogelijkheid dat oorlogsvluchtelingen uit Afrika asiel kunnen blijven aanvragen in de Europese Unie. De partij kon ook niet leven met een compromisvoorstel van de informateur. Dat was volgens Tjeenk Willink in overeenstemming met het volkenrecht.

De andere partijen reageerden ,,uitermate teleurgesteld'' op het besluit van GroenLinks-leider Jesse Klaver. D66-voorman Alexander Pechtold wilde geen schuldige aanwijzen, maar sprak wel van ,,politiek onvermogen en politieke onwil''. D66 heeft zich steeds sterk gemaakt voor de combinatie met GroenLinks.

Volgens sommige bronnen leek GroenLinks vorige week donderdag toch te kunnen leven met vluchtelingendeals vergelijkbaar als die met Turkije zijn gesloten. Klaver zou met een aangepast plan komen, maar keerde de volgende dag op zijn schreden terug. Binnen GroenLinks wordt deze versie krachtig tegengesproken.

Willink gaat door

Tjeenk Willink zet zijn werk voort, maakte hij maandagavond duidelijk. Hij gaat eerst even ,,goed nadenken" en wil niet ,,overhaast" te werk gaan. Hij lijkt te blijven zoeken naar een kabinet met een meerderheid in de Kamers. Hij zei het ,,eigenlijk schande" te vinden als na een afgeschreven combinatie er direct na een minderheidskabinet wordt gewezen.

Pechtold zei maandag nog steeds niets te zien in onderhandelingen met de ChristenUnie. Mogelijk komen nu weer SP en de PvdA op het toneel. De eerste heeft gezegd niet met de VVD te willen regeren en de tweede ziet na de dramatische verkiezingsnederlaag eigenlijk alleen een rol weggelegd in de oppositiebankjes.

Tjeenk Willink heeft maandagavond nog de koning op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen. Tjeenk Willink nam eind mei het stokje van informateur over van Edith Schippers die meer dan tachtig dagen had geprobeerd een kabinet te vormen.