In iedere kantoorjungle lopen dezelfde irritante types rond. Collega's die je het liefst in de snoepautomaat opsluit op het moment dat die bij gevuld wordt. Collega's waarbij je stilletjes hoopt dat ze heel ongelukkig vast komen te zitten in de draaideur of met hun haar verstrikt raken in het kopieerapparaat. Als dat niet gebeurt, moet je er maar het beste van maken. Hoog tijd dus voor eerste hulp bij irritante kantoortypes in de nieuwe rubriek 'Typisch!'. Psycholoog Roos Woltering staat ons bij met raad en daad. Vandaag: Ziekige Zoë.

Ziekige Zoë

Ziekige Zoë is met enige regelmaat uit de roulatie. Ze heeft pijntjes hier en ongemakjes daar. De huisarts kan echter nooit iets vinden. Vervelend, maar gelukkig voor haar collega’s voelt ze het vaak wel aankomen. Ze weet een dag van te voren al dat ze een dag later ziek is. „Maar donderdag ben ik er weer hoor”, weet ze ook gek genoeg al op maandagmiddag. Voedselvergiftigingen en algehele malaise treffen haar ook vaker dan gemiddeld. De baas mag hier niet aan twijfelen, want tsja, de huisarts weet het toch ook niet?

Wat zegt het over jou dat jij je ergert aan Ziekige Zoë?

Jij werkt waarschijnlijk al-tijd door. Ook als er bijna een ambulance gebeld moet worden omdat je je niet goed voelt, roep jij alsnog dat je het wel redt met een extra paracetamolletje. ‘Kracht’ is je middle name, juist als het zwaar wordt, doe jij je kin omhoog en recht je je schouders. Maar bedenk wel: de wereld vergaat niet als je een dagje niet komt. Je hoeft niet dodelijk ziek te zijn om je ziek te melden. Als je je helemaal wild ergert aan dit soort types, dan heb je zelf waarschijnlijk ook hoognodig een dagje vrij nodig. Misschien moet je je morgen eens ziek melden?

Hoe ga je om met Ziekige Zoë?

Zet je oordeel opzij en zeg haar of hem wat het met jou doet dat ze er weer niet is. Spreek haar aan op haar verantwoordelijkheid. Wens haar veel beterschap, maar zeg haar ook dat jij er ook van baalt dat je het werk nu in je eentje moet opknappen vandaag. Maak het bespreekbaar.

Ben je zelf een Ziekige Zoë?

Er is niks mis met lummelen, maar realiseer je wel wat jouw afwezigheid doet met anderen? Dus doe volwassen, haal diep adem en besef je dat je je vaak beter voelt na een dag productief werken in plaats van kansloos liggen Netflixen. Daar gaat je hoofdpijn ook niet van over, en je zielige gevoel ook niet.

