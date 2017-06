In iedere kantoorjungle lopen dezelfde irritante types rond. Collega's die je het liefst in de snoepautomaat opsluit op het moment dat die bij gevuld wordt. Collega's waarbij je stilletjes hoopt dat ze heel ongelukkig vast komen te zitten in de draaideur of met hun haar verstrikt raken in het kopieerapparaat. Als dat niet gebeurt, moet je er maar het beste van maken. Hoog tijd dus voor Eerste Hulp Bij Irritante Kantoortypes. Psycholoog Roos Woltering staat ons bij met raad en daad. Vandaag: Bcc Bernard.

Bcc Bernard

Hij wil koste wat kost hogerop komen en probeert continu zijn concurrentie op de werkvloer te elimineren. Bcc Bernard gebruikt hiervoor zijn mailprogramma. Hij mailt zijn directe collega’s over wat zij in zijn ogen fout hebben gedaan en plaatst in de blinde cc de leidinggevende. Hij is namelijk niet de beste van het team, maar wil wel boven het maaiveld uitsteken bij zijn baas. Mocht er een hogere functie beschikbaar komen dan is die voor hem. Ook al moet hij zijn collega’s daarvoor verlinken. Schaamteloos.

Wat zegt het over jou dat jij je ergert aan Bcc Bernard?

Waarschijnlijk heb jij eerlijkheid hoog in het vaandel staan. Maar wees niet Roomser dan de Paus. Soms is het niet erg om een beetje politieker te zijn, het kan je helpen je doelen te bereiken.

Hoe ga je om met Bcc Bernard?

Als je doelen wilt bereiken, ben je bij Bcc Bernard aan het juiste adres. Hij weet precies hoe je iets voor elkaar moet krijgen. Maar deze collega heeft twee kanten: een plusje voor dingen voor elkaar krijgen, een minnetje op het gebied van betrouwbaarheid. Wees dus op je hoede. Zodra jij BCC Bernhard in de weg staat, haakt ‘ie zo je pootje. Laat daarom bij hem nooit het achterste van je tong zien en stel je niet kwetsbaar op. Net als Bcc Bernard mag jij ook een dubbele agenda hebben. Politiek en eerlijkheid gaan niet altijd samen. Maar ga niet zonder nadenken mee in zijn slinkse spelletjes. Spreek hem erop aan als hij te ver gaat.

Ben jij zelf een Bcc Bernard?

Probeer dan te vertrouwen op je eigen kwaliteiten. Je hoeft iemand anders niet neer te sabelen om zelf in het zonnetje te staan. En als je dan tóch de baas in de mailing wil zetten, heb dan ook het lef om het zichtbaar in de CC te doen.

Deel dit bericht met iemand die Bcc Bernard ook kent!