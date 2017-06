Ebru Umar niet vervolgd voor tweets en columns

Ebru Umar wordt niet vervolgd voor twee columns in Metro en acht tweets, die aanleiding waren voor verschillende aangiftes die in 2016 tegen haar werden gedaan. Het Openbaar Minsterie heeft Umar laten weten dat ze niet vervolgd zal worden, omdat haar uitlatingen ‘niet strafbaar zijn op grond van enig artikel in het Wetboek van Strafrecht’.

Het ging om de volgende uitspraken:

KUTMOCROS IK HAAT JULLIE IK HAAT JULLIE IK HAAT JULLIE IK HAAT JULLIE EN IK HAAT JULLIE MOSLIMBROEDERS EN ZUSTERS OOK_FUCK YOU ALL

nog een keer: mocros will be mocros. MINDER MINDER MINDER. Zeg maar nul

Wacht ff: we trekken het breder. Tyfushekel aan “moslims”. Vooral de “vrome” soort. Met je respect.

Zo. @ANaninga en ik sluiten niet uit dat we z dobbernegers na gaan doen. Volle boot @fvdemocratie We kunnen zwemmen.

FUCK YOU NEDERTURKEN

Klote Marokkanen. There. I said it. Onopgevoed tuig. Waardeloze ouders. Schande voor hun moeders. Drama voor ons burgers.

Marokkaanse moeders zijn de Mocromaffia

En dan vergeet ik dat het Mocro's zijn, volk dat over het algemeen bekend staat om crimineel gedrag

omdat ZAK, ik van 200m2 naar 60m2 verhuis dankzij een stel mocro’s en nederturkjes. Zeg maar moslims

denk je werkelijk dat jouw Ramadan me ook maar ene f interesseert?

Die hele Ramadan zal mij jeuken. Leer die soortgenoten NS fatsoenlijk gedrag voordat zij gaan ramadannen

Umar kwam op 23 april 2016 landelijk in het nieuws toen zij werd gearresteerd in Turkije vanwege tweets over de Turkse president Erdogan. Terwijl ze in Turkije verbleef, werd er ingebroken in haar huis in Amsterdam en werd er onder meer ‘hoer’ op de muur in haar woning geschreven.

Telefoon

Bij terugkomst in Nederland besloot Umar de hoofdstad te verruilen voor Rotterdam, de stad waarin ze is opgegroeid. Tijdens de verhuizing werd haar telefoon gestolen, waarna ze op Twitter in stevige taal uithaalde naar de dader(s).

Het OM zegt daarover: ‘Door het gebruik van het woord ‘haat’ in combinatie met wat Umar kort voor het plaatsen van de tweet is overkomen, kan de conclusie worden getrokken dat het eerste gedeelte van de tekst in deze tweet – “KUTMOCROS [...] IK HAAT JULLIE” – gericht is op de jongens die de telefoon van Umar hebben gestolen. Het zal althans niet te bewijzen zijn dat deze woorden betrekking hebben op Marokkanen als groep in het algemeen.’

Specifiek

Ook de overige uitlatingen worden op een dergelijke manier beoordeeld als niet strafbaar, omdat ze niet gericht zijn aan bijvoorbeeld Marokkanen in het algemeen maar aan criminele Marokkanen.

Lees ook: Burgeroorlog

Degenen die aangifte deden tegen Umar kunnen bij het Amsterdamse Gerechtshof een 'klacht niet-vervolging' indienen in de hoop op een ander oordeel.