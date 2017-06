Deze b-boy komt uit voor Nederland bij WK Breakdance

Menno van Gorp is zijn naam. En hij gaat zich namens Nederland compleet in het zweet werken op de WK Breakdance. Het is voor het eerst dat dit event in ons land plaatsvindt. Aan hem dus de taak om deze thuiswedstrijd keihard in te koppen!

Supertrots

Maar dan moet hij eerst wel even 15 andere b-boys achter zich laten in one-on-one breakdance battles. ‘Supertrots’ is de Rotterdammer op een plek in de kampioenschappen: “Ik ga er alles aan doen om de titel die ik 2014 won terug te winnen en de komende maanden zal flink worden getraind om dat voor elkaar te krijgen” aldus Menno.

In 2014 won Menno de WK in Parijs: hij is de enige Nederlander die deze titel ooit wist te veroveren.

Op 4 november zal Menno schitteren in de Westergasfabriek in Amsterdam tijdens De Red Bull BC One World Final. Jij gaat toch ook kijken?