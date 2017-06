Derk Bolt: ervaren reiziger zoekt het avontuur op

Colombia is een van zijn favoriete landen - en uitgerekend daar wordt hij ontvoerd. Journalist Derk Bolt - die we eigenlijk alleen kennen van het tv-programma Spoorloos, dat elke week ruim een miljoen kijkers trekt - weet wat hij doet: hij reist al jaren de wereld af, op zoek naar verloren familieleden. Maar hij zoekt het avontuur graag op, want daar krijg je mooiere filmpjes van. Een portret.

Het overkwam Bolt eerder: het is 2002, als Bolt en zijn cameraman nog één laatste shot willen maken in de haven van de Ghanese hoofdstad Accra. Maar de politie in het Afrikaanse land was niet zo gediend van de camera. Bolt denkt de situatie snel te kunnen sussen - hij laat de vergunningen, spreekt wat rustige woorden. Normaal gesproken is het dan opgelost.

Maar deze keer loopt de situatie snel uit de hand. „Wat denken jullie wel niet, brutale blanken. Het enige waar jullie met je grote bek mee bezig zijn is Ghana belachelijk maken”, schreeuwt een van de agenten Bolt toe. Voor hij het weet, zit hij met zijn cameraman in een geblindeerde auto. Ze komen in een cel terecht, waar andere gevangenen hen toeschreeuwden: „Come here. We like white meat!” Gelukkig liep het goed af - Bolt kan er een tijdje later over vertellen in Trouw.

Aardigste mensen ter wereld

Het is een van de redenen waarom Bolt zo van Colombia houdt. Hij kan er normaal gesproken zijn werk gemakkelijk doen: er is weinig gezeur met papieren, of met de autoriteiten. Er wonen bovendien de aardigste mensen ter wereld, vertelde hij Metro eerder. En het is er relatief veilig: twintig jaar geleden moest hij op stap met een bewaker met een groot geweer. „In de straten kropen de lijmsnuivertjes over je heen. Dat gebeurt allemaal niet meer”, aldus Bolt in Het Parool (€). Hij spreekt bovendien vloeiend Spaans, en kan dus gemakkelijk uit de voeten met de locals in Colombia.

Toch ging het afgelopen week mis. Bolt en Eugenio Follender, de cameraman, worden waarschijnlijk vastgehouden door de rebelengroepering ELN. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar de regio waarin Bolt is ontvoerd staat bekend als zeer gevaarlijk. Er zijn veel gewapende groepen actief, van criminele bendes tot guerilla's.

'Wereld is niet eng'

Bolt is ervaren genoeg om de risico's in te schatten, zo zei hij zelf al eens. Hij heeft een punt: sinds 1992 reist hij de hele wereld over voor Spoorloos. Hij is elk jaar een goede zes maanden op reis. „Mijn doel in het leven was altijd zo snel mogelijk weg te gaan uit Nederland. Dat was mijn doel al toen ik 18 was en op de camping ging werken in Frankrijk”, zei hij daarover in de Volkskrant (€). „Reizen is verslavend. Ik voel me ongelukkig als ik in de KLM-app kijk en geen vluchten zie staan.”

Zonder moeite zou Bolt tientallen anekdotes moeten kunnen oplepelen, over hoe gevaarlijk de wereld is. In Indonesië roofden hotelbewakers zijn kamer leeg. In Colombia joeg hij een hoerenbuurt tegen zich in het harnas. En in Haïti sprong een man met een mes in zijn auto. Maar reizen leerde Bolt juist dat 'de wereld niet eng is'. „Als je een beetje nadenkt, hard wegloopt bij degene die je niet vertrouwt en gewoon blijft zitten bij degene die aardig is, dan is er vrijwel niets aan de hand. Voor mijn gevoel is de wereld een leuke speeltuin.”

Kleine tegenslag goed op tv

Maar Bolt weet ook: hij maakt een tv-programma, en dus moet je het avontuur soms opzoeken om het beste programma te maken. Een kleine tegenslag is meer dan welkom. „Als ik onderuit ga in een plas modder maakt dat het programma alleen maar leuker.”

„Ik ben wel eens in Colombia geweest, in het plaatsje Molagavita. Dat ligt hoog in de Andes en het was een geweldige tocht om daar te komen. Weggespoelde wegen; het was adembenemend. Maar ik had, zo bleek achteraf, ook gewoon de gemeenteambtenaar kunnen bellen en hem kunnen vragen of hij die familie kende waar ik naar op zoek was.” Cynisch: „Nou, dan had je een leuk filmpje gehad.”