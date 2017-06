De twee conducteurs op uitgaansavonden gaan beginnen

De beloofde twee conducteurs op de trein op uitgaansavonden gaan volgende week donderdag aan de slag. Het is een volgende stap van NS in het tegengaan van agressie op de trein en het station.

De ’dubbele bemensing’ zoals het genoemd wordt, is een van de maatregelen die zijn afgesproken met de bonden en het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) in de strijd tegen ov-geweld. Van donderdag tot en met zaterdag na 22.00 uur werken er voortaan standaard twee hoofdconducteurs op de trein.

Opleiding

Op andere avonden zorgen flexibel inzetbare teams van Veiligheid & Service (V&S) voor extra ondersteuning op de trein, meldt NS. Voor die extra inzet van personeel zijn de afgelopen tijd 200 nieuwe medewerkers geworven en opgeleid. Het gaat 140 hoofdconducteurs en 60 V&S-medewerkers.

Vinger aan de pols

„We willen dat reizigers en medewerkers veilig kunnen reizen en werken”, zegt Nanouke van ’t Riet, directeur Service & Operatie bij NS. „We houden nauwgezet onze vinger aan de pols of de maatregelen het gewenste effect hebben. Als het nodig is scherpen we onze maatregelen aan.”

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft 10 miljoen euro bijgedragen aan deze veiligheidsmaatregel.

Om de veiligheid te vergroten zijn ook andere maatregelen afgesproken met de overheid, ProRail en vakbonden. Zoals de introductie van de gebiedsagent op de twintig grote stations, extra camera’s op kleinere en middelgrote stations, het versneld invoeren van het stationsverbod, lik-op-stukbeleid richting notoire overlastgevers en het versneld sluiten van de poortjes op stations.