De jacht op basisschoolleraren is geopend

Waar Pabo-studenten een paar jaar geleden nog moesten vechten voor een baan na hun afstuderen, zijn de rollen nu omgedraaid: basisscholen staan te springen om nieuwe leraren en gaan nu zelfs zo ver om tweedejaars al een baan aan te bieden.

10.000

Momenteel is er een tekort van zo’n 900 leraren op basisscholen, verwacht wordt dat dit nog oploopt tot 10.000 in 2025. In Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht is het lerarentekort tot nu toe het grootst. Behalve de tekorten opvullen met studenten of net-afgestudeerden, zijn er nog meer oplossingen bedacht.

Invalpool

Zo zijn in de regio Rijnmond vorige maand elf scholen gestart met een vervangingspool, in Amsterdam, Utrecht, Gelderland en Zeeland zijn al eerder dergelijke samenwerkingen opgestart. Met een dergelijke pool zijn scholen altijd verzekerd van invalkrachten, zonder dat daarvoor klassen moeten worden samengevoegd of lessen uitvallen. Het blijft overigens nog wel een uitdaging om voldoende mensen te vinden voor deze invalpool.

Hybride docenten

Een optie die vooral in het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs wordt toegepast: docenten die behalve voor de klas werkzaam zijn, ook nog werken in het bedrijfsleven of als ondernemer. De onderwijsbond heeft er nog wel twijfels over: het halen van een lesbevoegdheid is nog wel een drempel en een ander risico is dat het omgekeerde ook kan gebeuren: docenten die minder les gaan geven om in het bedrijfsleven te gaan werken.

Lokkertjes

Juist omdat er zo weinig leraren op de markt zijn, is de concurrentiestrijd tussen de scholen alleen maar groter. Scholen doen hun best om docenten te lokken met bijvoorbeeld extra trainingen, workshops begeleiding en een bonus als je tekent. Sommige scholen of wervingsbureaus bieden hun nieuwe docenten zelfs een leaseauto aan.

Te grote verantwoordelijkheid

Bij de Dr. J. Woltjersschool in Rotterdam wordt een groepsleerkracht gezocht voor de midden- en bovenbouw. De Rotterdamse school wil bewust geen studenten in dienst nemen. Adjunct-directeur Stefan Kling: „Mensen moeten gediplomeerd zijn, de juiste papieren hebben en bevoegd zijn voor het vak. Als je naar de dokter gaat, wil je toch ook dat die verstand van zaken heeft? Er is niet voor niks een opleiding tot leerkracht. Het is een te grote verantwoordelijkheid om iemand zonder diploma voor de klas zetten.” Hij heeft er alle vertrouwen in dat de school na de zomer een nieuwe groepsleerkracht erbij heeft. Sinds de vacature is verschenen begin juni is er al een aantal brieven binnengekomen van sollicitanten.

‘We houden de moed erin’

Bij de Utrechtse basisschool Joannes XXIII wordt er gezocht naar een nieuwe docent voor groep 4, en komend schooljaar gaan er drie collega’s met zwangerschapsverlof voor wie ook nog vervanging nodig is. Directeur Ronald Koopman merkt wel dat het moeilijk is om goed personeel te vinden: „Vroeger kreeg ik 25 tot dertig brieven. We hebben nu drie reacties binnen. Ik hou m’n hart vast.” Het is iets dat al langer speelt, merkt ook hij: „Het kost veel moeite om goed personeel te vinden. We krijgen wel eens mensen die al heel lang uit het onderwijs zijn en het dan toch proberen. Dat is lastig: de ontwikkelingen in het onderwijs gaan zo snel dat als je er een paar jaar uit bent, je kennis en vaardigheden mist. Soms solliciteren mensen ook op zo’n manier dat ik me afvraag waarom ze het doen. Ik heb een keer iemand gehad die in plaats van een cv en motivatie een brief stuurde met drie regels tekst waarin hij meedeelde op de functie van leerkracht te solliciteren.” Te weinig goede reacties is niet het enige probleem: de concurrentie doet ook mee: “Het moet nu allemaal sneller, ze een proefles laten geven is er al niet meer bij, anders hebben ze al ergens anders een andere baan gevonden. En ze hebben ook de keus: er zijn genoeg scholen waar ze uit kunnen kiezen.” Om dan maar studenten aan te nemen is voor hem geen optie. „Studenten in het laatste jaar kan ik nog wel iets aanbieden, maar niet de jongeren die nog nauwelijks ervaring hebben.” Toch heeft hij er vertrouwen in dat het gaat lukken om na de zomervakantie met een volledige formatie te starten: „Lesgeven is topsport, het blijft een leuk vak, het blijft leuk om te doen. We houden de moed erin, we hebben nog een aantal weken te gaan tot de zomervakantie, dat moet lukken.”