Jongens (14 en 16) vast in zaken dode tienermeisjes

Twee jongens zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden in verband met de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten en de even oude Romy uit Hoevelaken. De verdachten zelf ook tieners.

Ede en Den Bosch

In het onderzoek naar de dood van Romy uit Hoevelaken is een 14-jarige jongen uit de gemeente Ede aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Romy werd vrijdagmiddag aan het Emelaarsepad in Achterveld in het water gevonden. Het onderzoek naar de omstandigheden en toedracht is in volle gang. De verdachte zit vast en wordt maandag verhoord.



In het andere onderzoek, naar de dood van Savannah uit Bunschoten die op zondagochtend is aangetroffen in het water bij het industrieterrein De Kronkels in Bunschoten, is een 16-jarige jongen uit gemeente Den Bosch aangehouden. Ook dit onderzoek is nog in volle gang.

Vindplekken

De politie Bunschoten-Spakenburg meldt ervan uit te gaan dat de twee zaken los van elkaar staan. ,,Gelet op de informatie uit de onderzoeken tot nu toe, ziet het er uit als twee op zichzelf staande zaken.'' De twee politieteams die op de twee zaken waren ingezet, deelden informatie met elkaar. Burgemeester Melis van de Groep deed zondagavond laat via een video een oproep om extra alert te zijn en goed op de kinderen te letten.