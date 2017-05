Zo word jij dus lid van de Metro-club

Je hebt de testversie van de nieuwe Metro-app (‘ja, natuurlijk!‘), vindt ‘m fantastisch ('zeker!'), maar hebt nog wat vragen. Dat begrijpen wij. Daarom zetten we elke dag een van jullie prangende vragen in de krant en lichten haarfijn toe waarom we doen wat we doen. Vandaag: waarom kan ik alleen met Facebook inloggen?

Inloggen in Metro-app

De Metro-app is voor iedereen en is gratis! Precies zoals je van Metro bent gewend. Je kunt de app dus ook gratis downloaden in de Google Play en app store, artikelen lezen en video’s bekijken zonder een profiel aan te maken. Maar er is nog veel meer te ontdekken. Zo kun je meedoen aan allerlei acties op het moment dat je inlogt in de app. Op dit moment is dat alleen nog mogelijk met een Facebook-profiel. We hebben voor deze optie gekozen omdat het een erg eenvoudige inlogmethode is. Zo hoef je niet opnieuw al je gegevens in te vullen, maar nemen we dit over uit jouw Facebookprofiel. Super makkelijk!

Voor gebruikers die liever niet met Facebook inloggen gaan we uiteraard een alternatief bieden. Daarom zijn we op dit moment bezig om het mogelijk te maken met een eigen Metro-account in te loggen. Uiteraard laten we het jullie allemaal weten zodra dti kan!

Mocht je nog niet in de testgroep van de Metro-app zitten...download 'm dan vlug via de Google Play en app store!