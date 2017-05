Zo stap je elke dag met het goede been uit bed

Je hebt de testversie van de nieuwe Metro-app (‘ja, natuurlijk!‘), vindt ‘m fantastisch ('zeker!'), maar hebt nog wat vragen. Dat begrijpen wij. Daarom zetten we elke dag een van jullie prangende vragen in de krant en lichten haarfijn toe waarom we doen wat we doen. Vandaag: waarom beginnen jullie elke dag met een good vibes?

Hallo, ochtendmens

Ben jij een ongelooflijk ochtendmens? Zo iemand die fluitend uit bed stapt en zich met een dikke glimlach richting openbaar vervoer beweegt? Niet? Komt dat even goed uit. Wij namelijk ook niet. Daarom beginnen we elke ochtend in de app met een ‘good vibes’ verhaal. Een verhaal dat geheid een glimlach op je gezicht tovert, waar je blij van wordt, waar je misschien zelfs even van moet grinniken.

Download die app!

Dus: kan jij wel wat good vibes gebruiken op de vroege morgen? Scoor dan de Metro-app in de App store of Google play, laat ons weten wat je van onze app vindt zodat we 'm kunnen blijven verbeteren, en stap elke dag met het goede been uit bed.

En heb jij toevallig een good vibes verhaal dat verteld moet worden? Laat dan van je horen in de Facebookgroep Good vibes en wie weet nemen we binnenkort contact met je op