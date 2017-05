Wie gaat de formatie redden van mislukking?

Edith Schippers, de laatste informateur, pleit ervoor om Tjeenk WIllink als haar opvolger aan te stellen. Hij moet verdergaan met de formatie om zo een kabinet te kunnen vormen. Maar hoe zit dat ook alweer en wie is Tjeenk Willink eigenlijk?

Informateur: wat doet die ook alweer?

Een informateur wordt ook wel verkenner genoemd. Dat is degene die na de verkiezingen de mogelijkheden verkent tot het vormen van een nieuw kabinet van ministers en staatssecretarissen. De informateur gaat in gesprek met de verschillende partijen en brengt dan een advies uit over de mogelijkheden en wensen. De informateur werd vóór 2012 benoemd door het staatshoofd, maar sindsdien door de Tweede Kamer.

Waarom is de formatie nog niet gelukt?

De verkiezingen waren op 15 maart dit jaar: de formatie duurt inmiddels dus al 75 dagen. De eerste onderhandelingen waren tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Deze liepen stuk op onder andere immigratie, waarna er nieuwe gesprekken zijn geweest met onder andere ChristenUnie. Deze partij staat echter tegenover D66 en ook SP heeft bezwaren: deze partij wil niet samen met de VVD en de PvdA vindt dat andere partijen aan de beurt zijn vanwege de grote verkiezingsnederlaag. Zowel VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en Denk hebben aangegeven niet met PVV in een coalitie te willen. PVV is bereid met alle partijen om tafel te gaan. De SP wil niet met VVD een kabinet vormen. De formatie lijkt door deze afwijzingen in een impasse te zijn beland.

Waarom is er een nieuwe informateur nodig?

Schippers heeft deze verkenningsronde afgesloten met een eindverslag. https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/verslagen/2017/05/29/verslag-informateur-schippers-aan-voorzitter-tweede-kamer-29-mei-2017 Volgens haar is het beter als er een nieuwe informateur aan het hoofd staat. Zij zegt: “Bij een nieuwe fase voor een nieuwe stap, hoort ook een nieuwe informateur.” De hoop is dat een nieuwe informateur de boel weer vlot kan trekken en nieuwe impulsen kan leveren. Volgens Schippers is Willink daar een goede kandidaat voor.

Wie is Herman Tjeenk Willink?

Herman Tjeenk Willink (PvdA) is minister van Staat: een eretitel voor staatslieden met grote verdiensten die geen publieke functie meer hebben, maar soms wel worden geraadpleegd voor advies. De PvdA’er is een van de zeven ministers van Staat die nu nog in leven zijn. Hij zit al in de politiek sinds 1987, toen hij lid werd van de Eerste Kamer. Hij is tevens Eerste Kamervoorzitter geweest, vice-president van de Raad van State. Willink is al eerder informateur geweest, in 1994 en in 2010 en hij zou al hebben aangegeven het wel te zien zitten om de formatie door te zetten.

Hoe moet het nu verder?

De fractievoorzitters hebben voorkeur voor een meerderheidskabinet. Daarvoor zijn minimaal vier partijen nodig en dat lijkt nu niet te lukken. Schippers adviseert deze situatie niet als eindpunt te markeren, maar als een eerste positie om daaruit door te gaan. “Beweging is mogelijk. Het vraagt om een gerichte tussenstap waarin partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om zonder voorwaarden vooraf het onderlinge gesprek aan te gaan. Partijen moeten in de volgende fase samen aan tafel.” Wat Schippers betreft, behoort een minderheidskabinet ook tot de mogelijkheden, als er maar voldoende steun voor in de Kamer is. De bedoeling is nu dat de Tweede Kamer een nieuwe informateur benoemt die de volgende ronde in gaat. Dinsdag wordt er in de Tweede Kamer over het vervolg van de formatie gedebatteerd.

