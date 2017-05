Voor Ajax klinkt Hazes over de Intercity-intercom

NS-conducteur Onur maakte er woensdagmiddag een Ajax-feestje van in de trein van Amersfoort naar Amsterdam-Zuid. Om reizigers in de stemming te krijgen voor de Europa League-finale draaide hij 'Bloed Zweet en Tranen' van André Hazes over de intercom van de Intercity.

Reizigers konden de actie van Onur wel waarderen. Een enkeling was al op weg naar het Museumplein in Amsterdam om de wedstrijd op een groot scherm te zien.

Reservetreinen

NS heeft woensdagavond extra conducteurs, machinisten en service-medewerkers aan het werk. Er staan reservetreinen klaar om bij grote drukte in te kunnen zetten. Ook zet NS mobiele schoonmaakploegen aan het werk om eventuele vieze treinen een beurt te kunnen geven. Vanwege de drukte raadt NS reizigers aan om niet op de laatste trein te gokken.