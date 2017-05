Vliegtuig te laat? Dit zijn je rechten

Als je vlucht te laat is of helemaal niet vertrekt, heb je wellicht recht op compensatie. Hoe zit het precies en wat zijn je rechten?

Balen, mijn vliegtuig is vertraagd! Krijg ik nu een schadevergoeding?

Wanneer je minstens twee uur later op je bestemming aankomt door een vertraging, heb je vaak recht op een vergoeding van minimaal 250 euro en maximaal 600 euro, afhankelijk van de afstand en de duur van de vertraging. Als de vertraging meer dan vijf uur bedraagt, dan mag je besluiten niet (verder) te reizen. Je hebt dan recht op terugbetaling van het ticket en een terugvlucht naar het oorspronkelijke vertrekpunt.

Vorige week bleek dat je geen schadevergoeding krijgt als je vliegtuig vertraging heeft opgelopen door een botsing met een vogel. Hoe zit dat?

Je hebt geen recht op vergoeding als de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat er sprake is van overmacht. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld onverwachte stakingen, een langdurige sneeuwstorm of terrorisme. Het Hof van Justitie van de Europese Unie besliste afgelopen week dat een botsing met een vogel ook onder overmacht valt. Je hebt dan dus geen recht op compensatie.

En wat als mijn vlucht helemaal niet vertrekt?

Ook dan heb je recht op een vergoeding, als er tenminste geen sprake is van overmacht. En tenzij je minstens veertien dagen vóór de vlucht op de hoogte bent gesteld of alsnog zonder veel tijdverlies met een andere vlucht op de plaats van bestemming kan komen. De luchtvaartmaatschappij moet je bij annulering de keuze bieden tussen terugbetaling van je ticket binnen zeven dagen of via een andere route naar je eindbestemming reizen tegen dezelfde voorwaarden.

Hoe zit het bij een overboeking?

Ben je de dupe van een overboekte vlucht, dan zijn er twee mogelijkheden: je kunt zelf vrijwillig afstand doen van je plaats of je wordt geweigerd door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer je vrijwillig afstand doet, krijg je daarvoor in ruil een bepaalde compensatie. Word je geweigerd op een vlucht, dan heb je dezelfde rechten als bij een annulering.

Klinkt goed, waar kan ik die vergoeding afhalen?

Aanspraak maken op een vergoeding is helaas niet zo gemakkelijk. Vertragingen zijn een grote kostenpost voor luchtvaartmaatschappijen. Ze staan op zijn zachtst gezegd vaak dan ook niet te springen om uit te keren. Toch moet je je bij een klacht altijd eerst tot de vliegmaatschappij wenden.

En wat als ik nul op rekest krijg?

Dan zijn er een aantal diensten die je kunnen helpen, maar zij willen wel een deel van de vergoeding. Een voorbeeld is Flight Claim van verzekeraar Arag. Die rekent bij een succesvolle claim 20 procent van het ontvangen bedrag aan kosten. Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft bij Arag, betaalt niets. Dan is er nog de Vlucht Claim Service van de Consumentenbond. Bij een succesvolle claim zijn de kosten 29 procent van de claim plus 26 euro administratiekosten.

Kan ik nog iets doen als die claim ook wordt afgewezen?

Ja, je kunt dan een klacht indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Vindt de ILT dat je klacht terecht is, dan laat ze dat de luchtvaartmaatschappij weten. Vaak is de luchtvaartmaatschappij dan alsnog bereid om een vergoeding te betalen. De ILT kan eventueel een boete opleggen aan de luchtvaartmaatschappij.

Stelling



Het moet voor consumenten gemakkelijker worden om hun schade te claimen bij een vertraging, annulering of overboeking. Praat mee op Twitter onder vermelding van #metrogeld