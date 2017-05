Na Ariana Grande ‘gewoon’ naar Blink 182

Demi van Hutten (18) uit Voorschoten werd vanochtend wakker door twee appjes. „Van mijn ouders. Ze waren erg geschrokken, vooral mijn moeder. Ik vind het heel erg wat er in Manchester gebeurd is. Ik ben helemaal in shock, hoe haalt iemand het in zijn hoofd om zoiets verschrikkelijks te doen?”

Vroeg in de rij

Vorige week was Demi nog zelf bij het concert dat Ariana Grande gaf in de Ziggodome. Rond acht uur ’s ochtends stond ze al in de rij met haar vriendin Julie. „Als ik naar een concert ga, doe ik het goed”, lacht ze. „Ik wil dan helemaal vooraan staan.”

Bang voor een aanslag was ze – tot de verschrikkelijke gebeurtenissen in Manchester – nooit. „Binnenkort ga ik met mijn vriend Max naar Blink 182. Ik heb er geen moment over nagedacht om niet te gaan, maar ik ben ineens wel bezorgder. Dit was echt een aanslag gemunt op jonge kinderen. Ik denk dat mijn ouders ook zeker even moeten slikken, maar zij vinden dat ik niet bang moet blijven. Ze laten me zeker gaan. En gelukkig denken de ouders van Max daarover hetzelfde.”

Bizar gevoel

Met haar vriendin Julie heeft Demi natuurlijk gesproken over de aanslag in Manchester. „Ik vroeg aan haar of ze bang was om nu naar andere concerten te gaan. ‘Ja eigenlijk wel, want je verwacht niet dat zo iets gebeurt’, antwoordde ze. „Het komt natuurlijk wel erg dichtbij. Het is echt een bizar gevoel dat wij vorige week bij hetzelfde concert waren.”