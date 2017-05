Millennials gaan van vakantiegeld niet op vakantie

Millennials gaan deze zomer bepaald niet los in vreemde oorden als het jaarlijkse vakantiegeld eind mei op de rekening is gestort. Nee, een groot gedeelte van de leeftijdsgroep 18-35 jaar zet het extraatje keurig op een spaarrekening. De online financiële dienstverlener Moneyou verrichtte onderzoek naar het ‘vakantiegeldgedrag’ en andere geldzaken onder ruim duizend millennials.

Een buffer hebben

Over het hele jaar genomen spaart de millennial gemiddeld 246 euro per maand. Hij doet dat om een buffer bij financiële tegenslagen te hebben (59 procent). Ook het vakantiegeld is daarvoor bedoeld. 66 procent van de millennials parkeert die poen, al dan niet gedeeltelijk, ‘in de spaarpot’. De vier belangrijkste andere redenen om te sparen: aankoop van een huis, een verre reis voor later, het kopen of onderhouden van een auto en geld achter de hand hebben voor consumentenelektronica.

Lage spaarrente

Dat de spaarrente momenteel op een historisch laag punt staat, heeft nog geen invloed op het spaargedrag van millennials. Zes op de tien spaarden in 2016 zelfs meer dan het jaar ervoor. Ook al netjes: deze groep staat niet vaak rood, vier op de vijf ondervraagden hebben het hele jaar door meer dan 0 euro op de lopende rekening. De groep die wel een keer of vaker per jaar rood staat, bestaat vooral uit de oudste millennials (30-35 jaar).

Friezen spaarlustig

‘Ons Zeeuwen ben zunig’ is een bekend gezegde, maar Friese millennials zijn het meest spaarlustig. 82 procent van die Friezen zet (een deel van) het vakantiegeld opzij. 70 procent van hen vindt dat er nog wel wat meer gespaard zou kunnen worden. De provinciale millennials die het minste sparen wonen in Flevoland.