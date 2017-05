Met auto van plastic afval op avontuur in Antarctica

Wilco van Rooijen houdt wel van riskante ondernemingen en spanning. Op 10 januari 2011 stond hij op de top van de Mount Vinson, op Antarctica. Hiermee voltooide Van Rooijen, na tal van ontberingen, de Seven Summits. Oftewel: hij beklom de zeven hoogste toppen op de zeven wereldcontinenten. Nu is het tijd voor een nieuw avontuur en opnieuw roept Antarctica.

Wat ga je doen?

Met mijn compagnon Edwin ter Velde ga ik eind november naar Antarctica. Op 5 december is het de bedoeling dat we beginnen met ‘de schoonste expeditie ooit’. Met een zelfgemaakte auto die volledig wordt aangedreven op zonne-energie en bijna geheel gemaakt is van plastic afval, rijden we naar het zuidelijkste puntje van de wereld en terug. Dat is een tocht van zo’n 2300 kilometer. Dit doen we zonder hulp van buitenaf.

Een auto gemaakt van afval? Waarom?

Wij willen laten zien dat ‘waardeloze’ dingen ‘waardevol’ zijn. Als wij een schone aarde willen is het noodzakelijk slimmer om te gaan met de natuur. We rijden niet voor niks naar de Zuidpool, het laatste ongerepte continent van de wereld. En dat moet zo blijven. In 2048 loopt het Antarctisch verdrag af. In dat verdrag staat dat Antarctica van niemand is en dat het ongerept moet blijven. Dat betekent dat er niet geboord mag worden en dat er niemand afval mag achterlaten. In plaats van dat het verdrag straks misschien opgezegd wordt, moet Antarctica juist als voorbeeld dienen voor de rest van de wereld. En dat kan, echter zullen we ons ‘gewoontegedrag’ moeten aanpassen.

Wat is ons ‘gewoontegedrag’?

We moeten stoppen met het verbranden van onze grondstoffen. Ook de manier waarop wij recyclen is verkeerd. Neem nu alleen al hoe wij omgaan met plastic. Wist jij dat er zeven verschillende soorten plastic zijn? Als je al die soorten bij elkaar gooit en samensmelt, zoals nu gebeurt, krijg je een laagwaardig product. Als je de soorten plastic scheidt en samensmelt, krijg je een hoogwaardig product waarmee je hele mooie dingen kunt doen.

Zoals het bouwen van een auto?

Precies. Edwin is op zoek gegaan naar partners en de beste onderdelen. Een tijdrovend proces, waarbij we vaak te horen kregen dat ‘het onmogelijk is wat jullie willen’. Maar het is mogelijk en dat gaan we bewijzen. Uit afval kun je de meest mooie en nuttige producten maken en dat willen we met de actie #Clean2Antarctica duidelijk maken. Niet alleen door middel van onze expeditie, maar ook door middel van een educatieprogramma voor de jeugd, overheden, particulieren en het bedrijfsleven. Meer info vind je op onze website www.Clean2Antarctica.nl.

Kun je me wat meer vertellen over je auto?

De Solar Voyager is zes meter lang, daarachter hebben we nog twee aanhangers met zonne-energie. De totale lengte van de constructie is 16 meter lang en maar 1500 kilo zwaar, waarvan zo’n 1000 kilo gemaakt is van afvalplastic. Alleen de motor is van ijzer. Van het afvalplastic zijn printdraden gemaakt en die hebben we onder 3D-printers gelegd. Zo’n dertig printers hebben wekenlang gedraaid en daaruit zijn ruim 5.000 hexagonaaltjes gekomen.

Hexagonaaltjes?

Een zeshoekig kristalstelsel dat wij kennen van een bijennest. Hexagonaaltjes zijn perfecte bouwstenen, waarvan bijna de hele auto is gemaakt.

En hoe veilig is de Solar Voyager?

Volgens onze berekeningen zeer veilig. Maar we moeten hem natuurlijk wel testen, aangezien we compleet afhankelijk zijn van de wagen. Terwijl ik jou nu aan de telefoon heb, sta ik op het punt om te vertrekken naar IJsland. Daar kunnen we de omstandigheden die ons te wachten staan redelijk nabootsen. We moeten straks over onafzienbare sneeuw- en ijsvlakten rijden. We komen rotsformaties, gletsjerspleten en hoge bergen tegen. De wagen moet tiptop in orde zijn.

En als dit onverhoopt niet het geval blijkt?

Dan is er altijd nog een plan B of C. Stel dat we bijvoorbeeld niet verder kunnen, dan kunnen we de high-tec wielen van een meter hoog en veertig centimeter breed, die overigens bijna over de sneeuw ‘zweven’, vervangen door sledes. We kunnen dan eventueel kytend verder.

Hoe lang duurt de tocht?

Begin december is het dus de bedoeling dat we vertrekken uit ons basiskamp, Union Glacer. Medio januari 2018 hopen we de geografische Zuidpool te bereiken. In februari hopen we terug te keren naar ons basiskamp en het is de bedoeling dat we in maart/april terug zijn in Nederland. We komen dan aan in Friesland, aangezien Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa is. Een mooi podium om ons project extra onder de aandacht te brengen.