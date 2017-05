Mark wil wereld rond, maar waar is zijn fiets?

Een wereldreis maken is al geen gemakkelijke opgave en Mark Koelen uit Eindhoven gaat zelfs nog een stapje verder: hij wil het doen op de fiets. De bedoeling is dat hij over een kleine twee weken vertrekt. Alles is al klaar, behalve een ding: zijn fiets is vorige week gestolen en nog steeds spoorloos.

Meer dan 20.000 kilometer

Koelen heeft al eerder een grote fietsreis gemaakt: een tocht van meer dan 20.000 kilometer naar Rio de Janeiro om geld op te halen voor een voetbalproject in de favela’s daar. Nu wil hij een grotere tocht maken door onder andere Europa, Turkije, Iran, Tadzjikistan, Nepal, Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland en dan via Zuid-Amerika terug naar huis. Dat alles op de fiets, op sommige delen onderbroken door een stuk met de boot of het vliegtuig. “Ik ga echt het bolletje rond, via het oosten en westen weer terug. Hoe lang dat duurt, weet ik niet precies. Ik denk zo’n twee jaar, maar het kunnen net zo goed wel drie of vier jaar worden. Ik wil met de fiets op plekken komen waar we iets kunnen leren van elkaar, andere culturen leren kennen. Als ik dan moet omfietsen naar zo’n plek, kan het zo twee maanden langer duren, maar dat is het waard.”

Connectie

Onderweg wil hij vooral veel samenwerken met de lokale bevolking en verbinding zoeken met anderen. Tegelijkertijd wil hij hulp bieden waar hij kan en de verhalen vastleggen die hij tegenkomt. “Ik wil gaan fietsen om te laten zien wat mensen met elkaar verbindt in de verste uithoeken van de wereld. Het draait om verbinding: wat maakt mensen uniek en waar zijn ze goed in? Die connectie tussen elkaar ontbreekt in deze maatschappij en tijd nog wel eens. Als ik fiets, ontmoet ik de locals daar. Dat zijn vaak mensen die me met open armen verwelkomen en me graag iets te eten en een slaapplaats geven. Er gebeuren hele mooie dingen en dat wil ik laten zien.”

Fiets gestolen

Het leek er even op dat zijn wereldreis niet door zou gaan toen zijn fiets, op slot gezet met twee sloten, gestolen werd uit het park waar hij net een kopje koffie nam. Hoe het is gebeurd weet hij nog steeds niet, maar het houdt Koelen niet tegen. “Ik ben nog wel op zoek, ik heb brieven en flyers verspreid en vrienden en familie gevraagd naar de fiets uit te kijken. Ik ben er tenslotte wel mee naar Rio geweest. Ik hoop ook dat mijn verzekering me nog op tijd aan een nieuwe kan helpen. Deze week heb ik niks concreets gehoord. Het is wel vervelend, maar ik heb door al mijn reizen geleerd om te gaan met onzekerheid – ik wist vaak niet waar ik zou slapen of wat ik zou eten – dus ik zit niet constant met stress. Ik ben positief gestemd. Ik ga sowieso, hoe dan ook.” Hij geeft zichzelf nog een weekje de tijd, dan zal hij een nieuwe fiets gaan kopen en op 10 juni vertrekken op zijn wereldreis. Hij heeft er in ieder geval zin in. Het spannendste stuk wordt volgens hem de route van de Himalaya. “Dat is offroad en het kan daar heel koud zijn. Dat wordt wel heftig. Maar wat is er mooier dan in de natuur fietsen, onder de sterrenhemel, helemaal alleen?”

Positieve vibe

Zijn ouders, vrienden en kennissen zijn enthousiast, hoewel er nog wel wat vrees bestaat over zijn plannen. Mede daarom gaat hij niet naar Turkmenistan, Afghanistan of Irak. “Ik wil het wel allemaal meemaken en ervaren, maar ik ga geen gevaarlijke gebieden opzoeken. Je moet wel logisch blijven nadenken.” Hij gaat in zijn eentje, heeft niemand bij zich tijdens zijn tocht tenzij andere fietsers zich bij hem aansluiten. “Het voordeel van alleen zijn, is dat ik alleen op mezelf hoeft te passen. Als ik met anderen zou gaan, zou ik me daar verantwoordelijk voor voelen. Er kunnen gevaarlijke dingen gebeuren, daar heb ik nu alleen mezelf mee.” Extra voordeel is ook dat als hij alleen is, mensen sneller op hem af stappen en hem makkelijker helpen dan als hij met twee of drie mensen zou zijn. Meestal gaat het wel goed, zegt hij. “Ik heb wel eens bij een grensovergang gestaan waar ik toegesnauwd kreeg wie ik was en waar ik heen ging en twee minuten later stond ik dan een selfie met ze te maken. Als je een positieve vibe hebt, is het allemaal niet zo moeilijk of ingewikkeld.”

Meefietsen

Met hem meefietsen kan ook. “Ik wil mensen laten proeven van wat ik meemaak.” Belangstelling is er genoeg: diverse goede-doelen-organisaties hebben al aangegeven belangstelling te hebben en een aantal vrienden van Koelen gaan graag met hem mee op sommige delen. Gaat meefietsen je te ver? Hem vanaf een afstandje volgen kan via zijn facebookpagina of website Cycling for Stars. Hem sponsoren – en daarmee de mensen helpen die hij onderweg tegenkomt – is ook nog een optie. Het geld wordt besteed aan eten en drinken onderweg, het documenteren van de reis en af en toe eens een warme douche bij een camping of hostel.