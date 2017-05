Jongeren willen het liefst één betaalmogelijkheid

Ben jij ook iemand die altijd een veel te dikke portemonnee in zijn kontzak heeft? Word je gek van alle verschillende pasjes en muntjes om te betalen? Uit onderzoek van International Card Services (ICS), uitgevoerd doorPanelWizard blijkt dat bijna de helft van alle Nederlanders graag op één manier wil betalen. Met name jongeren tussen de 18 en 29 jaar oud zien één wereldwijde betaalmogelijkheid wel zitten.

Wij Nederlanders storen ons dan ook als we niet op een soepele manier kunnen betalen. Opvallend detail is dat mannen zich eerder ergeren dan vrouwen.

Contactloos betalen

Consumenten hebben betaalgemak hoog in het vaandel staan, zo blijkt uit het onderzoek. “Wij spelen daarop in, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om contactloos te betalen met de creditcard,” aldus Nico Lodewijk, Directeur Information Technology en Business Support van ICS. ''Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om met een creditcard te betalen, zonder dat de plastic card aanwezig is, bijvoorbeeld door authenticatie via de mobiele telefoon met een vingerafdruk of gezichtsherkenning.” Een creditcard is ook handig om online mee te shoppen, zoals bijvoorbeeld in het buitenland.

Jongeren minste cash op zak

In de beurs van de gemiddelde Nederlander is € 35,70 aan contant geld te vinden. Jongeren tussen de 18 en 29 jaar oud hebben met een gemiddeld bedrag van € 24,50 de minste cash op zak en mannen dragen gemiddeld € 7,- meer aan contanten bij zich dan vrouwen. Met de duiten worden bijvoorbeeld de glazenwasser, het rondje aan de bar of de taxirit betaald.

Jongeren hebben steeds minder met cashgeld en geven veel meer de voorkeur aan één betaalmethode, waarmee je wereldwijd gemakkelijk kan betalen, zoals bijvoorbeeld een creditcard. Kan dat? Jazeker, met je Mastercard. Nu tijdelijk met € 25 shop tegoed op je Mastercard en het eerste jaar gratis. Je vraagt jouw Mastercard aan via www.yourmastercard.nl.

De grootste betaalergernissen

1. Een winkel of restaurant waar alleen met cash betaald kan worden

2. Een niet werkende pas in het buitenland

3. Het vergeten van de portemonnee

4. Een (online) storing bij de bank

5. Een vergeten pincode.