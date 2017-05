'Een politie-uniform moet neutraliteit uitdragen’

Het idee om een hoofddoek bij de politie toe te staan is voorlopig van de baan. Korpschef Erik Akerboom geeft in een intern bericht aan er geen misverstand over te willen laten bestaan: „Op dit moment constateer ik dat er duidelijk geen draagvlak is voor dit idee.”

Het bericht van Akerboom is verstuurd naar aanleiding van een artikel in het AD waarin de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg aangaf na te willen denken over de hoofddoek als onderdeel van het politie-uniform. Dit leidde tot hevige discussies. „Ongekend omvangrijk, emotioneel en soms over de grens”, aldus Akerboom over de reacties.

Ontspoord debat

„Zowel binnen als buiten onze organisatie ging en gaat het er fel aan toe, bij voor- en tegenstanders.” En hoewel er ook goede argumenten worden gewisseld, waren er momenten dat het gesprek over de schreef ging. „Soms, ook in ons korps, worden de normen van verdraagzaamheid en fatsoen overschreden. Er is in ons korps geen plaats voor discriminatie en racisme. Bij onze rol in de samenleving hoort een respectvol debat, ook over moeilijke zaken.”

Volgens Akerboom gaat het debat te weinig over de kern van de zaak: een divers korps dat bestaat uit mensen die verschillend mogen zijn. Oftewel: wat is nodig om effectief te zijn en te blijven in een veranderende samenleving. „We moeten met elkaar heel goed een debat voeren over waar het werkelijk om gaat: zorgen dat je diversiteit binnenhaalt in je organisatie” stelt ook Helma Huizing, woordvoerder van de korpsleiding. „De Amsterdamse politiechef heeft deze discussie willen agenderen: we moeten hier met elkaar de discussie over voeren.”

Afspiegeling samenleving

Maar, zo stelt Akerboom, niet alle burgers herkennen zich op dit moment in de politie. „Terwijl wij er zijn voor de hele samenleving, ongeacht afkomst, geloof, ras of geslacht.” Bovendien kan een divers korps ervoor zorgen dat de politie doeltreffender wordt: „Je hoort, ziet en begrijpt meer.” Het gesprek zal dan ook zeker verder gaan, maar wel 'door genuanceerd te blijven kijken naar de argumenten rondom dit thema'. „De belangrijkste factor is of wij een veilige, inclusieve cultuur weten te bereiken.”

Wat vind jij?

Ook de metrolezer participeerde in de discussie over de hoofddoek. In een poll werd gevraagd of agenten religieuze symbolen mogen dragen. Het merendeel van de lezers vond van niet: driekwart van de lezers antwoordde 'nee'. Veel lezers wijzen op de neutraliteit van een uniform: „Een uniform is niet voor niets ontwikkeld! Uniform betekent gelijk zijn!", stelt Nan. Ook Annemieke is tegen het dragen van religieuze symbolen: „Een politie-uniform draagt neutraliteit uit, en met het uiten van godsdienstovertuiging valt deze neutraliteit weg.”

Andere lezers zien het probleem van het dragen van een hoofddoek niet. „In vele landen is dit normaal, dus waarom hier niet? Hoofddoek, keppeltje, kruisje, tulband en wat ik eventueel nog vergeet, horen bij je identiteit en kun je allemaal zo dragen dat ze geen belemmering zijn voor je functioneren”, aldus Lieneke.