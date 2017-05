Hoe weet je als student of je te veel huur betaalt?

Het valt niet mee om als student of starter op de arbeidsmarkt een woning te vinden. En als je dan een woning hebt gevonden, dan betaal je daar vaak ook nog veel te veel voor. Zo'n 73 procent van de studenten betaalt namelijk te veel huur. Op welke manier kun je nu het beste een huis zoeken en hoe voorkom je dat je te diep in de buidel tast?

In zeventien van de achttien onderzochte steden betalen studenten significant te veel huur. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 55 euro per maand. Vooral in de Randstad lijkt het vinden van een woning een hele opgave, want in grote steden als Amsterdam en Utrecht betalen studenten al snel 100 euro te veel, zo blijkt uit onderzoek van Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Huisjesmelkers kunnen ongestraft hoge huur blijven vragen

„Er staat voor huurders geen sanctie op het vragen van een te hoge huur. Hierdoor kunnen huisjesmelkers ongestraft te veel huur blijven vragen, zonder dat er iets aan wordt gedaan”, zegt Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb. De bond roept studenten op om in actie te komen en hoopt dat er vanuit de politiek iets wordt gedaan zodat er een aangepaste regeling komt. „Studenten zijn zich nog niet bewust van hun rechten en hebben soms niet eens door dat ze onnodig veel geld betalen.” Gemiddeld is een student jaarlijks meer dan 600 euro kwijt aan te veel betaalde huur. Hartstikke zonde, want studeren is al duur genoeg.

Hoe weet je nu of je te veel betaald?

Veel studenten weten niet dat hun kale huur wettelijk ligt vastgesteld, zegt Berkhout. Op de site checkjekamer.nl kun je een vragenlijst invullen en zo kom je erachter wat de wettelijke huurprijs is voor je kamer. Mocht je nu aanzienlijk veel euro's extra betalen, dan loont het om naar de huurcommissie te stappen, want de te veel betaalde huur kun je terugkrijgen via de huurcommissie.

Op een betrouwbare manier een woning vinden

Elke student weet hoe moeilijk het is om een geschikte woning te vinden. Je kunt natuurlijk je Facebook naam veranderen in: ThomasZOEKTKAMERINAMSTERDAM in de hoop dat een van je Facebookvrienden toevallig een paleisje voor je in de aanbieding heeft, maar er zijn ook andere opties.

Studentenwoningcorporaties

Om te voorkomen dat je voor een onmogelijk bedrag een kamer huurt van een louche huisjesmelker, kun je je inschrijven bij een (studenten-)woningcorporatie. Op Studentenwoningweb vind je huizen van diverse woningcorporaties waar woningen tegen een eerlijke prijs worden aangeboden.

Lotingwoning

Voor de 'Guus Geluks' onder ons kan het helpen om je in te schrijven voor een lotingwoning. Een deel van de sociale huurwoningen wordt via loting aangeboden en elke week kun je op maximaal twee lotingwoningen reageren. Voorwaarde is wel dat je ingeschreven staat bij WoningNet.

Woningdelersclub Amsterdam

Vooral in de hoofdstad is het bijna onmogelijk om een woning te vinden. Je moet vaak vier keer de bruto maandhuur verdienen en voor sociale huurwoningen bestaan vaak uitzonderlijk lange wachtlijsten van soms wel vijftien jaar. Je kan er dan voor kiezen om met een groepje vrienden een woning te huren, maar in onze hoofdstad zijn per 1 januari 2017 de regels veranderd, waardoor het woningdelen een lastige opgave kan worden. Aan het huren van een woonruimte voor drie of meer volwassenen (behalve als bewoners een huishouden vormen zoals een gezin) zijn namelijk allerlei voorwaarden verbonden (vergunningen, eisen voor een gemeenschappelijke ruimte en de geluidsisolatie moet op orde zijn.

Het inschakelen van een makelaar kan hulp bieden, maar je moet dan wel oppassen dat je niet onnodig veel makelaarskosten betaalt. Veel sites en bedrijven vragen een maandelijks bedrag en dan ben je nog niet verzekerd van een woning. Het platform Woning Delers Club heeft als missie om jongeren te helpen aan een deelwoning. „Wij helpen vooral studenten die gezamenlijk op zoek zijn naar een woning, onze specialisten hebben contact met makelaars en struinen het internet voor je af. Pas als we daadwerkelijk een huurcontract voor je hebben geregeld, moet je betalen (een bedrag van 1 maand huur)”, legt Marcellino Gene, marketing manager van Woningdelersclub, uit aan Metro. De jonge ondernemer hoopt met zijn platform jongeren op een gemakkelijke en betaalbare manier aan een deelwoning te helpen.