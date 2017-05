Uitverkocht! Zo maak je zelf een spinner

Wiebelen op je stoel, klikken met je pen of met je vingers ritmisch op de tafel tikken. Het zou allemaal voorbij moeten zijn door de nieuwste speelgoedtrend: fidget spinners. De draaiende schijven waren eigenlijk bedoeld voor kinderen die veel friemelen en zich niet zo goed kunnen concentreren, maar ondertussen loopt heel jong én volwassen Nederland met het speelgoed.

De spinner is razend populair, maar niet zo nieuw als je zou denken. Het speeltje werd volgens Quote in 1993 al bedacht door Catherine Hettinger. Zij wilde gewoon bezigheidstherapie voor haar dochter, bedacht de spinner en vroeg er patent op aan. Ze kreeg het patent, de spinners werden een kleine rage in Amerika, maar wereldschokkend was het niet.

400 dollar

Nu, 24 jaar later, is dat wel een ander verhaal. Maar Catherine verdient er niks meer aan. Ze heeft het patent na twintig jaar opgezegd, omdat ze de administratiekosten (vierhonderd dollar) niet meer kon betalen. De vrouw had natuurlijk nooit kunnen voorspellen dat haar uitvinding jaren later ineens zo populair zou worden.

Populair genoeg zelfs om bijna overal in Nederland uitverkocht te zijn. Winkeliers blijven nieuwe voorraden bestellen, maar de vraag is enorm. De beste oplossing is dan misschien ook wel om zelf zo'n handspinner te maken. Helemaal niet moeilijk volgens Raymond Vergouwe, hij bouwde twee spinners voor zijn kinderen.

Unieke spinner

„Ik wilde gewoon iets aparts doen” zegt hij hierover. „Iedereen heeft nu zo'n ding en ze zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Je hebt dan wel verschillende kleuren, maar de vorm en het materiaal zijn hetzelfde. Ze zijn allemaal van kunststof.” Hij wilde zijn kinderen iets unieks geven en besloot creatief te zijn.

„Ik had nog een lager liggen uit inline skates en wat boutjes. Die heb ik opgeschuurd en aan elkaar geplakt.” Dat deed hij gewoon met hele sterke lijm. „Ideaal zou zijn als je ze aan elkaar last of soldeert, maar ik heb niet zo'n apparaat, dus ik deed het gewoon met lijm.”

Heel stoer

De wens om iets unieks te maken is daarmee simpeler dan gedacht uitgekomen, de zoon en dochter van Raymond zijn op het schoolplein het gesprek van de dag: „Alle kinderen in de klas vinden het echt heel stoer.”

De spinner die de vader maakte heeft dan ook een hele stoere look, in plaats van kunststof gebruikte hij bouten, waardoor het een ijzeren spinner is. Robuust en stoer voor de jongens, maar ook zijn tienjarige dochter is heel erg blij met haar speciale spinner.

Ook leuk aan de zelfgemaakte spinner: „In de winkel betaal je zo'n zeven euro voor het speelgoed, het is niet de hoofdprijs, maar ik heb er nu één gemaakt voor ongeveer vijftig cent.” Veel van de materialen had Raymond namelijk gewoon in huis.

Uniek, goedkoop én je bent niet afhankelijk van de voorraden van de speelgoedwinkels: ideaal dus zo'n zelfgemaakte spinner. En jij kan dat ook! Wat heb je nodig voor deze spinner? Een kogellager, bouten, hele sterke lijm en schuurpapier.

Do it yourself

De lagers kun je online bestellen, in de bouwmarkt kopen of zoals Raymond uit je oude inlineskates halen. De lagers hebben over het algemeen een glad oppervlak, daar heb je het schuurpapier voor nodig. Schuur het stukje metaal, zodat het oppervlak ruw wordt. Dat is nodig om de lijm goed te laten hechten, ga je dus lassen of solderen, dan hoeft het schuren niet.

Vervolgens schuur je ook de boutjes op en lijm je deze aan elkaar. Zorg dat er aan alle kanten van je spinner evenveel bouten zitten, zodat de spinner in evenwicht is. Als de bouten zijn geschuurd en aan elkaar zitten, kun je deze aan de lager lijmen.

Even goed laten drogen en klaar is je unieke spinner! Je kunt dit natuurlijk ook doen met andere voorwerpen dan bouten en Raymond geeft als laatste tip: „Voor kleinere kinderen of kleine handen, doe je gewoon een boutje minder.”