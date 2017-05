Het aantal foodfestivals groeit explosief

Het aantal foodfestivals in Nederland is vorig jaar bijna verdubbeld. Er kwamen ook steeds meer film- en muziekfestivals bij, maar aan zienlijk minder. Enkele festivalweetjes in getallen.

1340

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft 1340 festivals met in totaal 1572 edities onder de loep genomen voor de Festival Atlas 2016. In dit jaar waren er 1070 muziekfestivals, 153 foodfestivals en 117 filmfestivals.

153

Liefhebbers van lekker eten en drinken hadden vorig jaar de keuze uit 153 foodfestivals. 70 hiervan waren nieuw, een stijging van 46 procent. Dit soort festivals steeg het hardst in vergelijking met filmfestivals (16 procent stijging) en muziekfestivals (11 procent).

89

De sterke stijging van het aantal foodfestivals is van de laatste jaren. Het overgrote deel (89 procent) bestaat nog geen 5 jaar. 79 procent bestaat nog geen 3 jaar en maar 3 procent bestaat langer dan 10 jaar.

65

De meeste muziekfestivals vinden in de zomerperiode plaats van mei tot en met september (65 procent) en bestaan maar uit een dag (74 procent). Het overgrote deel vindt plaats in de buitenlucht. Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant herbergen de meeste muziekfestivals.

73

De HvA heeft van 674 muziekfestivals onderzocht waar de artiesten vandaan kwamen. In totaal traden bands uit 73 verschillende landen op. De Nederlandse band ’De Likt’ trad in 2016 het vaakst op.

49

De eerste filmfestivals werden al in de jaren 70 gehouden, maar de grote groei is van recente datum. Bijna de helft van de huidige filmfestivals (49 procent) bestaat nog geen 5 jaar.