Handdrukoorlog onder leiders is dominantie-dingetje

Over beladen handdrukken gesproken. Bij de aanblik van de handdruk tussen de nieuwe Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump zal bij menig kijker de rillingen over de rug zijn gelopen. De handdruk als dominerend middel. Het wordt bijna een ’dingetje’ onder wereldleiders.

Zoete wraak

Mensen intimideren en domineren met non-verbale communicatie is iets wat erbij hoort als wereldleider, zegt gedragswetenschapper Dirkje van der Ven van Shift Gedragsverandering. Trump heeft er een handje van om regeringsleiders of andere hooggeplaatsten in het openbaar op hun plek te zetten door een ferme handdruk te geven waar ze van kronkelen. Maar Macron komt hiertegen in opstand en nam tijdens de NAVO-top zijn zoet wraak. De knokkels van zijn Amerikaanse collega werden helemaal wit en de kaken verstrakten. Zo.

Maar was dat wel zo’n goed idee? Ja hoor, meent Van der Ven. „Het geeft meteen aan dat hij niet over zich heen laat lopen. Macron laat ermee zien dat hij ook dominant is en niet onder doet voor Trump. Als je Trump zijn gang laat gaan, plaats je jezelf onder hem. Hij zegt eigenlijk: ik doe hetzelfde, want wij zijn gelijken. En dan moet het ook écht overtuigend zijn en geen hopeloze poging.”

Beïnvloeding

’Goed’ voor de onderlinge verhoudingen dus, maar komt zo’n vertoning niet wat gênant over op het publiek? „De een zal er lacherig over doen, maar de ander voelt zich juist gesterkt in zijn keuze voor die leider. Dominantie is belangrijk voor een leider, omdat de meest dominante persoon het vaak ’wint’. Dominantie is een teken van macht, en macht leidt tot beïnvloeding. Je wilt dat mensen naar je luisteren. Dominantie en vertrouwen zijn daarbij de twee belangrijkste eigenschappen. Dit kun je in een paar seconden aflezen aan iemands gezicht. Is hij competent of niet?”

House of Cards

Een ferme handdruk is dus een duidelijk middel om je dominantie te laten blijken, stelt Van der Ven. Maar er zijn uiteraard meer methoden. „Power-posing bijvoorbeeld. Een stevige houding symboliseert dominantie. Dat zie je heel goed terug in Frank Underwood in de tv-serie House of Cards. Hij staat vaak voorovergebogen met zijn handen op tafel. Met zulke krachtige poses straal je ook kracht uit. Andere manieren waarmee je mensen kan beïnvloeden door het winnen van hun vertrouwen, is het aannemen van een open houding en het geven van een oprechte glimlach. Dan word je aantrekkelijker en aardiger gevonden.”

Volgens Van der Ven had Macron het op twee manieren kunnen aanpakken: domineren of niet op reageren. „Dat laatste kan ook werken, maar dan moet je - in dit geval de handdruk -wel erkennen als iets flauws. En, non-verbaal of niet, laten blijken dat je daar niet aan mee doet.”

Macron noemt de 6 seconden durende handdruk met Trump ’het moment van de waarheid’. „Soms moet je even laten zien dat je geen concessies doet. Ook niet als het gaat om iets symbolisch als een handdruk”, zei hij hierover. Bij de Russische president Vladimir Poetin, waar hij ook stevige gesprekken mee moest voeren, hield hij het echter bij een normale handdruk.

Van der Ven denkt dat dit met status te maken heeft. „Macron en Trump zijn beiden nieuw als president, Poetin hoort al een tijdje bij de gevestigde orde. Als nieuweling doet Macron er dan misschien beter aan om dat niet te doen. De Russen op deze manier plagen, is wellicht niet zo’n goed idee. Dat Trump het wel steeds doet heeft te maken met zijn ’America first’ gedachte. Hij moet ook zichzelf op nummer 1 zetten.”

Voor een doorsnee leidinggevende op de werkvloer is het dominantie-dingetje echter niet zo’n goed idee. Richting werknemers werkt dit vaak alleen maar averechts. „Een mate van dominantie is goed, maar je moet er niet in doorslaan. Een leider van een land is anders dan een teamleider. Een wereldleider heeft dominantie nodig om zijn macht, die hij ook heeft, over te brengen. Een teamleider moet samenwerken. Als hij te agressief probeert om mensen te beïnvloeden, schieten ze in de weerstand. Dan bedreig je ze in hun kernwaarden en gaan ze juist niet doen wat jij wilt.”