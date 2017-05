'Goede opleiding helpt beveiligers bij aanslag'

Voor een beveiliger kan een optreden van Ariana Grande al een relatief drukke werkdag opleveren, maar op een dag als gisteren, toen er een aanslag werd gepleegd en er 22 doden vielen, kan een dagje beveiligen uitmonden in je grootste nachtmerrie. Hoe kun je je er als beveiliger op voorbereiden en ervoor zorgen dat je op het juiste moment de juiste dingen doet? Dat blijkt lastig, maar niet onmogelijk.

In Nederland kun je bij diverse ROC’s en MBO-scholen opleidingen volgen tot beveiliger of handhaver. Ook bij defensie kun je opgeleid worden in de richting beveiliging.

Protocollen en richtlijnen

Aris Willems van het ROC Midden-Nederland: “Terrorisme is wel een gegeven en dat komt ook aan bod in de opleiding. Als je een beveiligingsopleiding doet, heb je je certificaat en natuurlijk je bedrijfshulpverleningsdiploma. Ook in de beroepspraktijkvorming, de stages, laten we ze zoveel mogelijk simulaties doen, ook dit soort gebeurtenissen als in Manchester. Daar oefenen we mee.” Niet alleen op school, ook de toekomstige werkgevers helpen mee. “Als ze in de beveiliging gaan werken, is er ook sprake van allerlei veiligheidsprotocollen. Bijvoorbeeld die van veiligheidsregio's, politie en brandweer, maar ook als je werkt op Schiphol zijn er richtlijnen en regels voor. Onze studenten leren die ook en daar kunnen ze op terugvallen als dat nodig is.”

Vaardigheden voor elke situatie

Willem van de Ven van het ROC Mondriaan in Den Haag: “Wij leiden onze studenten op tot allround beveiliger, ongeacht de situatie waarin zij terecht komen. Zij moeten zowel hun werk kunnen doen in situaties als er niets aan de hand is, als wanneer er iets mis gaat: zij weten wat ze moeten doen. Je moet zien wat er gebeurt of kan gebeuren. Ze leren observeren, zowel fysiek als via cameratoezicht, ze leren handelen, communiceren, gebruikmaken van apparatuur. Zowel pro-actief aan de voorkant, op straat of op evenementen, als achter de schermen in analyses. Er zit niet een aparte module voor terrorisme tussen die ze kunnen kiezen, maar het gaat om vaardigheden die je in alle situaties moet kunnen toepassen. De jongens en meiden weten op die manier precies wat ze moeten doen en kunnen dan zodanig handelen dat iemand zo snel mogelijk geholpen wordt.”

Lees ook: Politie Manchester: 'Bij het minste is er nu paniek'

Goedopgeleid of niet

Een goede opleiding en voorbereiding kan nog zo goed zijn, toch is het afhankelijk van elke persoon of situatie hoe dat in real-life gaat, als het echt gebeurt en het er echt op aan komt. Van de Ven: “Vaak hoor je mensen zeggen dat degenen die het best voorbereid zijn, ook het meest zenuwachtig zijn, en vice-versa. Je hoopt gewoon dat mensen nooit in situaties als deze terechtkomen, of het nou goedopgeleide beveiligers zijn of niet."

Lees ook: Wat weten over de aanslag in Manchester?