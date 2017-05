Gezocht: meme-koning(in)

Met de meme willen we mensen ertoe aanzetten om zich aan te melden als tester voor onze nieuwe app. Ben jij een echte meme-koning(in)? Verzin dan een goede tekst bij een van de drie foto’s hieronder en mail je meme naar eindredactie@metronieuws.nl. Je beloning: eeuwige roem en twee dagkaarten voor Pinkpop (voor zondag) als jouw meme gekozen wordt.

Metro heeft jouw hulp nodig. We zijn toe aan nieuwe memes voor de Metro-app en wie kunnen we daar beter om vragen dan jullie?

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!