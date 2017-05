Eindexamenkoorts: de raarste klachten stromen binnen

Gierende zenuwen, markeerstift in de aanslag, oordopjes in en gáán: ruim 213.000 scholieren zijn woensdag aan de eindexamens begonnen. En dat betekent ook dat de telefoon van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) weer roodgloeiend staat. Niet alleen wordt er geklaagd over zaken als het niveau en de temperatuur in de examenzaal. Maar er komen ook een boel opmerkelijke klachten voorbij: van zweetvoeten van de buurman tot een te knappe surveillant die scholieren massaal in katzwijm laat vallen.

LAKS opent voor de dertigste keer de eindexamenklachtenlijn waar scholieren terechtkunnen met al hun vragen en klachten. Elke dag zitten er een stuk of negen scholieren achter computer en telefoon, om alle eindexamenkandidaten te woord te staan. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Vorig jaar kreeg het LAKS een recordaantal klachten binnen: ruim 203.000 stuks. Dit jaar, nog voor een eindexamen was gemaakt, stond de teller al op ruim 400 klachten. En dat aantal loopt rap op.

Hoe kan het toch dat het zoveel klachten regent voordat er überhaupt een toets is gemaakt? Volgens Sterre Teunissen, coördinator van de eindexamenklachtenlijn, is dat makkelijk te verklaren. Examenkandidaten van het vmbo zijn namelijk in april aan een digitaal eindexamen begonnen. Dat zij klachten insturen of doorbellen, kan het LAKS alleen maar toejuichen: er is dit jaar namelijk extra geïnvesteerd in de voorlichting van examenkandidaten vmbo. Waarom? Vmbo'ers klagen te weinig.

Te laat door pijnlijke geslachtsdelen

Medewerkers van het LAKS zien ook nogal wat opmerkelijke klachten binnenkomen. Zo heeft een jongen een klacht ingediend omdat hij tijdens het examen door zijn stoel is gezakt en zich vervolgens niet meer kon concentreren. Een andere jongen deed woensdag zijn beklag over het feit dat hij zijn examen niet meer mocht maken omdat hij drie kwartier te laat was. Dat had wél een reden: de scholier had namelijk een nogal wilde nacht achter de rug en kampte met pijnlijke geslachtsdelen waardoor het fietsen niet zo soepel ging.

Ook bijzonder: een vrouwelijke scholier kon zien niet concentreren omdat de surveillant te knap was en een andere scholier werd bruut uit zijn concentratie gehaald door zijn buurman die tijdens het hele examen de knaller Never Gonna Give You Up van Rick Astley aan het neuriën was.

Vmbo'ers klagen te weinig

Volgens het LAKS zijn het vooral havisten en vwo'ers die aan de bel trekken als ze een fout ontdekken in een eindexamen, of willen klagen over een eindexamen. Teunissen: „vmbo'ers doen dat relatief veel minder. We hebben dit jaar actief campagne gevoerd om de scholieren bewust te maken van wat het nut van klagen is. Zo zijn we langsgegaan op verschillende scholen om dit duidelijk te maken.”

Want dat klagen is volgens Teunissen écht nuttig. „Door te klagen kun je echt een verschil maken. Als er een fout in je eindexamen staat en je meldt dat aan ons, dan geven wij dat door aan het college, en kan er een aanvulling op het correctievoorschrift worden doorgevoerd. Daar help je niet alleen jezelf mee, maar ook anderen.”