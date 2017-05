Deze 8 irritante festivaltypes kent iedereen

Lees ook: Deze irritante treintypes kennen we allemaal

Het is een enorme babbelkous die Pratende Priscilla. Niks mis mee natuurlijk. Alleen maar gezellig zou je zeggen. Maar op een festival kan het vervelende proporties aannemen. Er zijn namelijk mensen die komen om te luisteren naar de muziek. Maar zij niet. Ze ziet het als een gezellig uitje. Het maakt niet uit waar je haar neerzet. Veel van haar vrienden weten inmiddels hoe ze haar stemgeluid moeten blokkeren. Maar ook de festivalbezoekers om haar heen zouden graag naar de muziek willen luisteren zonder bijkomend getetter. Pratende Priscilla, mag het iets zachter?

Je moet overal op voorbereid zijn, meent Rugzak Rosanne. Dus regenpak tegen de regen, pakjes appelsap voor de suiker, flesje water voor de dorst, ontbijtkoek voor de honger, en nog veel meer. Want de rugzak die ze op haar rug draagt en waarmee ze menig festivalbezoeker een klap verkoopt is groot. Heel groot. Bij iedere sprong en ieder dansje dat ze maakt duwt ze met haar rugzak tegen omstanders aan. Rugzak Rosanne, waarom die rugzak? Waarom?

Met zijn grote pupillen, malende kaken en de constante vraag op zijn lippen ’Ga je ook zo lekker ?’, struint Spacende Sander het festivalterrein over. Hij loopt als een kip zonder kop alleen maar rondjes en heeft geen flauw idee bij welke stage hij staat en wie er op dat moment optreedt. Waar zijn vrienden zijn? Niet van belang. Die lopen waarschijnlijk net zo verdwaasd rond als hij. Het belangrijkste voor hem is: drugs gebruiken. Spacende Sander, mag het iets socialer?

Wat er geschonken wordt, mag dan ’festivalbier’ heten, maar dronken kun je er zeker van worden. Dronken Donna bijvoorbeeld. Ze is niet écht een festivalganger, maar vindt de ingrediënten ’drankje-grasveldje-vrienden’ wel altijd erg gezellig. Hoe meer de dag vordert, hoe meer ze loopt te zwalken. Niet richting vrienden die wel naar de muziek luisteren, maar zwetsend tegen iedereen die op haar pad komt. Ze hangt om hun schouders voor houvast en is lastig te verstaan. De woorden ’ga weg’ lijkt ze op haar beurt niet te verstaan. Glaasje water misschien voor Dronken Donna?

Na een lange dag op je benen staan, lig je na het laatste optreden eindelijk in je tent op de festivalcamping. Je voelt je voetzolen nagloeien en je oren napiepen. Rust. Tot je rechtop op je luchtbed zit door Gettoblaster Guy. Snoeiharde metal klinkt vanonder de partytent waar Gettoblaster Guy en zijn kompanen nog even ’nabieren’. Vanuit verschillende tentjes klinkt geroep om de muziek te temperen, maar dat wordt simpelweg weggelachen. Wie steelt stiekem de batterijen van Gettoblaster Guy?

Springen op de muziek hoort erbij op een festival, maar daar zijn gradaties in te onderscheiden. Je hebt springen, en spríngen. Springende Stijn bijvoorbeeld weet geen maat te houden. Met ontbloot bovenlijf springt hij niet alleen op en neer, maar ook van links naar rechts en van voor naar achter. Hij schuwt daarbij niet om de schouder van zijn buurmannen- en vrouwen te gebruiken als ondersteuning om nog hoger boven de menigte uit te stijgen. Mag Springende Stijn een contactverbod?

Wat zien ze er onschuldig uit. Gillende Giselle en haar vriendinnen zitten in een kringetje op de grond sippend aan een flesje water. De T-shirts die zij dragen met de frontman van de volgende band verraadt dat ze groot fan zijn. En dat wordt helemaal duidelijk bij de eerste klanken. Gillend springen ze op en wurmen zich al joelend naar het podium. Ze vliegen elkaar om de armen of zetten het op een gillen. De tekst lijken ze niet te kennen, omdat ze te druk zijn met hun huig te laten zien. Hopen maar dat de Gillende Giselle’s snel schor worden.

Lekker meezingen op een festival hoort er natuurlijk bij, maar er zijn uitzonderingen. Zoals Meeblėrende Mees die een volume opzet die de klanken van de originele zanger overstijgt. De artiest op het podium is niet meer te verstaan en ook de lol van zelf een coupletje meezingen wordt je ontnomen. Meeblėrende Mees kent de tekst namelijk zo slecht dat je er zelf ook helemaal van in de war raakt. Meeblėrende Mees, mag het een toontje lager?

Een festival is een broeinest van uiteenlopende figuren. Leuk om je aan te vergapen, maar soms ook irritant. Wie weleens naar een festival gaat, herkent deze types meteen. Wie vind jij het irritantst?

